El ministro de Turismo, David Collado, anunció que próximamente iniciarán las licitaciones para un programa de regeneración de 11 playas en República Dominicana, financiado mediante un préstamo de US$ 70 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Collado defendió la decisión de mantener el financiamiento pese a las advertencias sobre retrasos y riesgos administrativos, al considerar que rechazar el préstamo habría obligado al país a comenzar nuevamente el proceso de aprobación y postergar durante años las intervenciones.

"Yo estaba en disposición de arriesgarme, porque esas son las medidas que hay que tomar cuando se gobierna con responsabilidad", expresó.

El ministro explicó que recibió advertencias sobre las dificultades para ejecutar el proyecto, pero decidió continuar con el préstamo al considerar que la regeneración de las playas constituye una inversión necesaria para preservar uno de los principales activos del turismo dominicano.

Indicó que el programa se encuentra encaminado para iniciar los procesos de licitación y que el Ministerio de Turismo trabaja en su ejecución.

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Turismo aporta US$ 9 millones para combatir el sargazo

Collado también informó que el Ministerio de Turismo aportó US$ 9 millones a una cuenta escrow a nombre de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), destinada a financiar iniciativas para enfrentar el sargazo.

Explicó que, desde el inicio de su gestión, el problema de esta macroalga fue una de las principales preocupaciones planteadas por el sector hotelero, que solicitaba la creación de un fondo conjunto entre el Estado y los empresarios para buscar soluciones.

El acuerdo contemplaba que el sector privado aportara otros US$ 6 millones.

El funcionario reconoció que todavía no existe una solución definitiva para enfrentar el fenómeno, pese a las investigaciones, reuniones y esfuerzos realizados en distintos países.

Sin embargo, anunció que República Dominicana y México desarrollan un plan piloto con el apoyo del BID, que comenzaría en los próximos meses y contempla la participación de empresas y fondos no reembolsables para evaluar alternativas de solución.

"No hay una solución real para el sargazo", manifestó Collado al referirse a los desafíos que enfrenta el país para abordar el fenómeno.

Sostenibilidad y compromiso del sector privado

El ministro sostuvo que República Dominicana debe avanzar hacia un modelo turístico que no mida su liderazgo únicamente por la cantidad de visitantes, sino también por la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Consideró que el desarrollo turístico debe generar rentabilidad para las empresas, oportunidades para las comunidades y protección de los recursos naturales.

"Tenemos que colocar a la República Dominicana como líderes en sostenibilidad en toda la región, no simplemente líderes en cantidad", expresó.

Collado llamó a fortalecer la alianza entre el sector público y privado para que los compromisos ambientales se traduzcan en acciones concretas y no se limiten a discursos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el Foro de Inversión Turística organizado por Asonahores, donde el ministro anunció que sería su última intervención en ese evento en su condición de titular de Turismo.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más