La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) reconoció al ministro de Turismo, David Collado, como "campeón del turismo dominicano", en una distinción que resalta su gestión al frente de la promoción turística del país.

Al recibir el reconocimiento, Collado expresó: "Se siente a despedida, pero se siente bien. Gracias", una frase que llamó la atención por el tono de despedida en medio del homenaje recibido.

La distinción de Asonahores se produce en un momento en que la gestión de Collado al frente del Ministerio de Turismo ha estado marcada por la promoción internacional de República Dominicana y el crecimiento de la actividad turística.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más