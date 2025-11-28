El Senado de la República hizo un reconocimiento a Ernesto Veloz Valdez, por su trayectoria y sus aportes al desarrollo y fortalecimiento del turismo en República Dominicana en sus más de tres décadas como presidente de la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste), que representa a las empresas turísticas de Punta Cana y otras comunidades de la provincia La Altagracia, principal destino turístico de la región del Caribe.

El reconocimiento fue entregado por el presidente del órgano legislativo, Ricardo de los Santos, durante un acto realizado hoy 27 de noviembre.

Desde Asoleste, entidad desde la cual ha desarrollado una labor de coordinación, para apoyar el crecimiento de Punta Cana, con instituciones públicas y privadas, dedicación que le ha merecido ser confirmado en el cargo cada vez que cumple el mandato, por lo que se considera una “excelente labor en favor del turismo” en la región Este, Desde que a Punta Cana, en los años 90, confesó “cuando la zona tenía poco desarrollo vi un sueño en el turismo”.

La resolución del Senado, aprobada a sugerencia del senador Rafael Duluc, indica que Veloz cuenta con más de 30 años “de aportes al desarrollo del turismo nacional y se ha erigido en un pilar fundamental para la consolidación del turismo dominicano”.

“Desde Asoleste, Ernesto Veloz ha desempeñado con eficiencia, liderazgo y compromiso la representación del sector hotelero del Este del país y, bajo su dirección, se han impulsado significativas obras de infraestructura como la autovía del Coral, el Bulevar Turístico del Este y mejoras en seguridad, salud pública, ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible en la zona”, precisa la resolución del Senado.

El senador de La Altagracia Rafael Duluc, destacó su actitud de firmeza, amor y servicios por el país; y “una vida dedicada al turismo de la región y del país, con miles de horas de reuniones, de consenso, de tensiones que se resolvieron con diálogo, gestiones difíciles y de momentos alegres y batallas complejas”.

“Pero también ha sido una voz crítica cuando el país lo ha necesitado; porque el diálogo y el éxito no se logran con silencios complacientes, es la capacidad de alzar la voz con respeto, con datos, con argumentos y responsabilidad”, puntualizó Rafal Duluc.

En pocos años, Ernesto Veloz recordó Asoleste, como importante motor del desarrollo de Punta Cana se convirtió en una de las organizaciones empresariales turísticas más representativa y activa del país, de América Latina y del Caribe.

“Estar a la cabeza de Asoleste me dio la oportunidad de ser un importante actor institucional en lo que hoy es el rápido crecimiento y la dinámica económica que ha generado Punta Cana para todo el país”, manifestó.

Veloz dijo que siente orgullo de haber contribuido a convertir La Altagracia en uno de los polos de desarrollo más grandes de todo el mapa económico de República Dominicana, “porque la participación en eso proceso de desarrollo turístico y una posición de liderazgo desde Asoleste me dio una gran oportunidad para crecer”.

