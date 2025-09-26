El turismo de salud y bienestar puede posicionar a República Dominicana como un destino completo que combina atención médica de calidad, bienestar integral y experiencias culturales.

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de España en República Dominicana (Camacoesrd), Paco Pérez, al lograrlo se podrá contribuir con el crecimiento económico sostenible y del empleo local y la mejora de la infraestructura, siempre con estándares internacionales, seguridad y responsabilidad social.

Pérez abogó para que las oportunidades de inversión en hospitales, clínicas privadas y resorts con servicios de salud, spa, medicina estética, salud digital y bienestar integral puedan trascender en inversiones responsables y a la vez proponer marcos de acción para desarrollar una oferta de turismo de salud y bienestar competitiva y sostenible en la República Dominicana.

Ante esta realidad, el Comité de Turismo de la Cámara de Comercio de España en República Dominicana (Camacoesrd) organizó el panel “Turismo de salud y bienestar: nuevas oportunidades para el turismo de la República Dominicana”.

Pérez explicó que el objetivo de esta conferencia era explorar cómo República Dominicana puede aprovechar y expandirse a nivel mundial como un destino turístico combinando salud médica, bienestar y turismo, y así impulsar el crecimiento económico y el desarrollo local.

“Con estas ponencias estamos presentando el panorama actual y las tendencias del turismo de salud y bienestar, así como anticipar oportunidades, retos y estrategias para posicionar este país como destino líder en este segmento”, destacó.

En el panel participaron Víctor Atallah Lajam, ministro de Salud Pública y Asistencia Social; Brenda Morales Mejía, directora del Consejo de Fomento Turístico (Confotur), Ministerio de Turismo; Alejandro Cambiaso, director ejecutivo de Médico Express; y Amelia Reyes Mora, vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud (ADTS).

De igual manera, profesionales y tomadores de decisiones interesados en inversiones y crecimiento, inversionistas y empresarios del sector sanitario, hotelero y de bienestar, proveedores de servicios médicos, como son hospitales, clínicas y médicos especialistas, operadores turísticos, turoperadores y agencias de viajes, empresas de hospitalidad y resort con servicios de salud y spa, y entidades financieras.

