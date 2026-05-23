Michelob ULTRA presentó oficialmente “The Superior Match”, su nueva campaña global de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, reuniendo a algunas de las figuras más reconocidas del fútbol mundial en un comercial cargado de adrenalina, humor y competitividad.

La producción está encabezada por el campeón mundial Lionel Messi, embajador global de la marca, junto a Christian Pulisic, Guillermo Ochoa, Alex Morgan y una aparición especial del actor ganador del Oscar Billy Bob Thornton.

La campaña, desarrollada como parte del patrocinio oficial de Michelob ULTRA para la Copa Mundial FIFA 2026™, apuesta por transmitir la emoción y la intensidad del torneo a través de una narrativa cinematográfica donde el fútbol y el entretenimiento convergen en un escenario inesperado.

Un lobby convertido en estadio

En “The Superior Match”, el lobby de un hotel se transforma en una improvisada cancha de fútbol donde jugadores de talla internacional disputan un encuentro espontáneo mientras fanáticos y huéspedes observan el caos convertido en espectáculo.

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El comercial presenta un enfrentamiento entre estrellas de Estados Unidos, encabezadas por Christian Pulisic, Sergiño Dest y Antonee Robinson, frente a un equipo argentino liderado por Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás Paz Martínez. La producción también incluye la participación del legendario delantero brasileño Ronaldo Nazario, mientras Guillermo Ochoa defiende la portería y Alex Morgan sorprende con una asistencia decisiva.

En medio de la intensidad del partido, Billy Bob Thornton aporta el toque humorístico de la campaña mientras espera, imperturbable, una cubeta de Michelob ULTRA en medio del improvisado encuentro deportivo.

Ricardo Marques, vicepresidente senior de Marketing de Michelob ULTRA, destacó que la campaña busca capturar la energía y pasión que despierta el torneo más importante del fútbol mundial.

Por su parte, Lionel Messi expresó que el comercial representa una forma divertida y diferente de transmitir el espíritu competitivo de la Copa Mundial FIFA™, además de celebrar la conexión global que genera el deporte.

Una campaña global impulsada por el deporte y la cultura

Con esta iniciativa, Michelob ULTRA fortalece su presencia dentro del universo deportivo y reafirma su apuesta por conectar con consumidores a través de experiencias ligadas al entretenimiento, la cultura y los grandes eventos internacionales.

La campaña forma parte de una plataforma global que incluirá activaciones, experiencias y contenido exclusivo rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026™, llevando a los fanáticos más cerca de sus figuras favoritas y de la emoción del torneo.

Reconocida como una de las cervezas ligeras de mayor crecimiento en Estados Unidos, Michelob ULTRA continúa consolidando su posicionamiento alrededor de un estilo de vida activo y balanceado, integrando el deporte como eje central de su comunicación global.

El comercial “The Superior Match” ya se encuentra disponible a través de las plataformas digitales de Michelob ULTRA República Dominicana y Michelob ULTRA en Facebook.

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más