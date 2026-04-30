La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, encabezó la bendición de su residencia oficial, con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña, así como representantes de la Iglesia católica, Gobierno, cuerpo diplomático y figuras de los sectores cultural, académico y empresarial.

“Esta noche es la recepción más importante que celebraré como embajadora de los Estados Unidos en el país, y me siento profundamente bendecida y honrada de que el padre Soriano haya aceptado bendecir esta residencia, párroco que me dio la bendición el mismo día de mi llegada a este hermoso país”, expresó la embajadora.

La bendición fue oficiada por el reverendo padre David Soriano, párroco de la Catedral Primada de América.

En el marco de la actividad, se presentó la colección Arte en Embajadas, una cuidada selección de obras que, en palabras de la embajadora, conecta la experiencia humana con lo trascendente.

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“Los seres humanos han buscado esa conexión con Dios a través de la verdad y la belleza, expresadas de manera especialmente adecuada en el arte y la música”.

1 de 3 | El evento concluyó con un espacio de intercambio entre los invitados, destacando la diplomacia cultural como vía para fortalecer las relaciones entre ambos países. 2 de 3 | La ceremonia, oficiada por el padre David Soriano, incluyó la presentación de la colección “Arte en Embajadas”, con obras de artistas internacionales que buscan conectar el arte con valores culturales y espirituales. 3 de 3 | El acto incluyó una muestra artística internacional y sirvió como espacio de diplomacia cultural para fortalecer los vínculos entre Estados Unidos y República Dominicana.

Los invitados también tuvieron acceso a un catálogo digital de las obras.

Entre las piezas destacan trabajos icónicos como Tattered Banner de Jasper Johns, que explora símbolos universales como la bandera estadounidense, así como interpretaciones vibrantes de la Estatua de la Libertad por el artista pop Peter Max, y trabajos contemporáneos influenciados por el arte urbano y la cultura global, como los de Marc Lipp.

La velada concluyó con un espacio de intercambio entre los invitados, consolidando la diplomacia cultural como herramienta para fortalecer los lazos entre Estados Unidos y República Dominicana.

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