El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció medidas para incorporar progresivamente medicamentos de alto costo al sistema de la Seguridad Social y reducir las listas de espera de pacientes que requieren estos tratamientos.

Durante una actividad conmemorativa del Servicio Nacional de Salud (SNS), Atallah explicó que el Gobierno trabaja, junto con el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), en cambios para ampliar la cobertura de tratamientos para enfermedades complejas y oncológicas.

Incorporación de medicamentos a la Seguridad Social

El ministro anunció la introducción del programa FOMAC, mediante el cual se busca transferir gradualmente a la Seguridad Social la financiación de medicamentos de alto costo.

"Empezamos este año con la inclusión de 13 medicamentos clave, que son los de mayor demanda y los que generan mayor impacto en la economía de las familias. Esta medida generará una cobertura de alrededor de 6,000 millones de pesos en el sistema", afirmó.

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Atallah indicó que la incorporación de estos medicamentos permitiría liberar recursos del Programa de Medicamentos de Alto Costo, que, según explicó, ejecuta más de RD$ 7,000 millones, para destinarlos a mejorar la atención de los pacientes y reducir las listas de espera.

Plan provisional para reducir las listas de espera

El funcionario también anunció la puesta en marcha de un programa transitorio, previsto para las próximas semanas por instrucciones de la Presidencia de la República.

La iniciativa tiene como objetivo reducir en un 25 % las listas de espera en menos de seis meses e incorporar tratamientos e insumos médicos para más de 1,500 pacientes.

Según Atallah, este mecanismo funcionará mientras se completa la transición hacia el nuevo modelo de cobertura, cuya consolidación está prevista entre julio y octubre de 2027.

Llamado a realizarse chequeos preventivos

El ministro exhortó a la población a participar en las jornadas de salud y detección temprana del cáncer organizadas por el Gobierno.

Atallah sostuvo que la disponibilidad de recursos, unidades móviles y personal médico debe complementarse con la participación de los ciudadanos en los chequeos preventivos.

"Todo el esfuerzo del Gobierno entero, las autoridades locales, legisladores y el personal médico no sirve si la ciudadanía no asiste a chequearse. Los recursos, las unidades móviles y la atención están disponibles; invitamos a la población a acudir y velar por su salud", expresó.