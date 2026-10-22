El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, destacó la importancia de la detección temprana del cáncer y compartió la experiencia de su madre, quien sobrevivió a dos cánceres de mama.

"Mi madre fue paciente oncológica, sobreviviente de dos cánceres de mama; quizás tuvo la oportunidad de tratarse a tiempo, pero hoy se le está dando esa misma oportunidad y garantía a quienes menos tienen", expresó Landrón durante una actividad por los cinco años del programa Chequéate RD.

La iniciativa, impulsada por el Despacho de la Primera Dama, Raquel Arbaje, junto con el SNS, fue creada en mayo de 2021 para acercar servicios gratuitos de detección de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata a comunidades de todo el país.

Landrón señaló que el diagnóstico oportuno puede contribuir a detectar la enfermedad antes de que avance y exhortó a la población a acudir a los chequeos preventivos.

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"El cáncer no siempre da síntomas antes de descubrirse. Por eso, este programa de evaluación oportuna hace la diferencia entre detectar la enfermedad en su fase inicial o llegar cuando ya hay metástasis", afirmó.

Equipamiento y expansión de los servicios

Durante la actividad, en la que participaron el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y directores regionales del sistema sanitario, se destacaron los avances del programa, entre ellos la incorporación de unidades móviles y la instalación progresiva de mamógrafos en la red pública.

Según lo informado durante el acto, por disposición del Poder Ejecutivo se prevé instalar 62 mamógrafos en hospitales de distintas provincias y municipios, con el propósito de ampliar el acceso a estos estudios sin costo para los pacientes.

Landrón también informó que el programa ha realizado más de 632 jornadas comunitarias de prevención y que cuenta con seguimiento en 13 hospitales priorizados, conectados con la red materno-infantil y oncológica nacional.

En esos centros, agregó, las pruebas de antígeno prostático específico (PSA), utilizadas en la evaluación del cáncer de próstata, ofrecen resultados en menos de 30 minutos.

Otras iniciativas de salud pública

Durante el encuentro también se mencionaron acciones respaldadas por el Despacho de la Primera Dama en otras áreas de la salud pública, como la ampliación de camas para la atención de crisis de salud mental, la construcción de centros psicosociales y la implementación del tamizaje neonatal.

Landrón reiteró la disposición del SNS de coordinar esfuerzos con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para dar continuidad al programa Chequéate RD e insistió en la importancia de que la población acuda a las evaluaciones preventivas.