La primera dama de la República, Raquel Arbaje, subió al escenario durante una actividad de prevención del cáncer organizada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) para disculpar la ausencia del doctor Julio Landrón, director de la entidad.

"Ustedes saben que un doctor que dirige una red tan grande a nivel nacional tiene compromisos que no puede postergar, pero vamos a darnos hombros", expresó Arbaje.

Para sorpresa de los presentes, la primera dama agregó que «la salud preventiva se lleva con alegría» e invitó al público a bailar la canción "Dame hombros", interpretada por los artistas urbanos Bulin 47 y Kevin Way.

Arbaje movió los hombros al ritmo del dembow, sonriente y acompañada por la participación del público.

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La canción se popularizó en las redes sociales a partir de un video en el que Bulin 47, durante una visita a un restaurante en España, fue abordado para improvisar junto a Kevin Way. El fragmento se hizo viral y motivó recreaciones en redes sociales, algunas de ellas mediante herramientas de inteligencia artificial.