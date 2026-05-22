República Dominicana refuerza vigilancia epidemiológica ante alerta internacional por ébola

El Ministerio de Salud Pública mantiene activa la vigilancia epidemiológica y refuerza los protocolos preventivos ante la alerta internacional emitida por organismos sanitarios debido al brote de ébola registrado en zonas de África Central.

Las acciones se desarrollan en el marco de los protocolos internacionales de prevención y preparación sanitaria, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinara que el brote causado por el virus Bundibugyo, una especie del virus del ébola para la que actualmente no existe una vacuna aprobada específica, constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

Aunque la República Dominicana mantiene un riesgo bajo de exposición debido a su ubicación geográfica y a la ausencia de vínculos directos con las zonas afectadas, las autoridades sanitarias continúan fortaleciendo sus capacidades de vigilancia, preparación y respuesta ante enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Coordinación en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos

Como parte de las medidas preventivas, Salud Pública mantiene coordinación con instituciones del sector salud, migración, turismo, autoridades aeroportuarias, autoridades portuarias y organismos de respuesta a emergencias.

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El énfasis está puesto en la vigilancia y detección oportuna en aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos, conforme a los protocolos internacionales establecidos para la prevención y manejo de eventos epidemiológicos de alto riesgo.

Entre las acciones implementadas se encuentran el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la actualización de protocolos de detección y la revisión continua de los planes de respuesta ante enfermedades infecciosas.

Las autoridades también mantienen monitoreo preventivo de viajeros procedentes de zonas afectadas y continúan reforzando la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante cualquier eventualidad.

Preparación de áreas de aislamiento y personal médico

El Ministerio informó que trabaja en la preparación de áreas de aislamiento, la capacitación del personal médico y el uso adecuado de equipos de protección personal.

Asimismo, se fortalece la capacidad diagnóstica de los laboratorios nacionales para el manejo y envío seguro de muestras biológicas bajo estándares internacionales.

Estas medidas buscan garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso, aunque los organismos internacionales consideran que el riesgo de propagación global continúa siendo bajo.

Brote se concentra en República Democrática del Congo y Uganda

El brote se concentra principalmente en zonas de la República Democrática del Congo, con casos asociados en Uganda. La OMS informó que el evento está causado por el virus Bundibugyo, identificado tras análisis de laboratorio en muestras vinculadas a grupos de enfermedad grave y muertes en la provincia de Ituri.

De acuerdo con la OMS, a diferencia de otras especies del virus del ébola, no existe una vacuna licenciada ni tratamientos específicos aprobados contra el virus Bundibugyo, aunque la atención temprana de soporte puede ser determinante para salvar vidas.

Por esa razón, las medidas de contención continúan enfocadas en la detección temprana, el rastreo de contactos, el aislamiento, el manejo seguro de casos sospechosos y la prevención de infecciones en los servicios de salud.

Vigilancia preventiva permanente

Las acciones preventivas implementadas por el país responden al compromiso de mantener vigilancia permanente y preparación continua ante eventos de salud pública de importancia internacional.

Salud Pública reiteró que el país continuará observando la evolución del brote y aplicando las medidas correspondientes para proteger la salud de la población, en coordinación con los organismos nacionales e internacionales vinculados a la respuesta sanitaria.

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