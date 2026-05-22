Por Ivonne Sánchez

La infección por el virus del ébola se identificó por primera vez en Sudán y la República Democrática del Congo hace cincuenta años, en 1976.

Esta enfermedad, causada por cinco variedades diferentes, aparece cada cierto tiempo en brotes ubicados en las regiones tropicales de África subsahariana.

En esta imagen se ve la distribución prevista del virus del Ébola de origen zoonótico. La escala refleja la probabilidad relativa de que se produzca una transmisión zoonótica del virus del Ébola en estos lugares.

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Las zonas más cercanas al rojo tienen más probabilidades de albergar transmisión zoonótica que aquellas más cercanas al azul. Los países con las fronteras resaltadas son aquellos en los que se prevé que existan zonas de riesgo de transmisión zoonótica.

Distribución prevista del virus del Ébola de origen zoonótico.

La epidemia de ébola de 2014-2016 de Africa Occidental, ha sido el mayor brote epidémico; originado en diciembre de 2013 en Guinea se extendió después a Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal e incluso Estados Unidos, España, Mali y Reino Unido.

Se calcula que 28 mil personas murieron en dicha epidemia. En ese brote fue la cepa del Zaire la que hizo estragos. A raíz de esta epidemia, varias vacunas y tratamientos se han podido desarrollar con respecto a esta cepa.

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Bundibugyo, una cepa poco conocida

El brote actual al este de la Republica Democrática del Congo representa la epidemia número 17 y está relacionado con la cepa Bundibugyo, nombre de una región en Uganda, frontera con la RDC. Esta cepa fue identificada por primera vez en el 2007 y por el momento no tiene vacuna ni tratamiento específico y es menos conocida que la del Zaire.

El doctor Alex Almuedo, es médico de salud internacional del Hospital Clínic de Barcelona e investigador de ISGlobal. El nos explica porqué es preocupante este nuevo brote de ébola.

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