El mortal brote de ébola reportado desde inicios de mes en la República Democrática del Congo se ha expandido hasta la provincia congoleña de Kivu Sur, a más de 700 kilómetros al sur del epicentro del brote. El reporte del contagio fue anunciado este jueves 21 de mayo por el portavoz de la milicia AFC/M23, un grupo armado en lucha contra el Estado y financiado por Ruanda que ejerce el control de facto sobre la región.

El primer caso confirmado de ébola en territorio de los rebeldes evidencia la encrucijada del Estado congoleño para controlar la expansión de la mortal enfermedad hemorrágica en medio del conflicto abierto con esa milicia.

La AFC/M23 carece de experiencia y medios para gestionar la respuesta a una infección grave como el ébola, que ha matado a más de 15.000 personas en África en el último medio siglo.

El portavoz del grupo armado, Lawrence Kanyuka, señaló en un comunicado que "el nuevo caso positivo" se registró en Bukavu, la capital de la provincia de Kivu del Sur, que pasó a estar bajo el control del grupo en febrero de 2025.

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Sin embargo, la persona contagiada procedía de Kisangani, la capital de la provincia de Tshopo, donde hasta ahora no se ha registrado ningún caso, según el portavoz miliciano.

"La persona en cuestión, un compatriota de 28 años, lamentablemente falleció antes de que se confirmara el diagnóstico", añadió Kanyuka.

El portavoz de salud estatal en Kivu del Sur, Claude Bahizire, declaró a Reuters este jueves que se habían detectado dos casos sospechosos en la provincia, incluido el caso mortal. El otro paciente se encontraba aislado a la espera de los resultados de las pruebas, agregó el funcionario.

Se sospecha que el virus pudo haber causado ya 160 muertes de casi 671 casos probables, según indica el último balance del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) congoleño, publicado el jueves.

La presidenta de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI), Jane Halton, afirmó a la prensa en Ginebra que los casos confirmados hasta ahora probablemente representan solo "la punta del iceberg".

Halton se mostró esperanzada en alcanzar el objetivo de CEPI de contar con una vacuna segura y eficaz para brotes importantes de ébola en un plazo de 100 días, aunque esto supondría un gran reto.

La OMS, que ha declarado el brote como una emergencia internacional, considera que el riesgo epidémico es alto a escala nacional y regional, y bajo a escala mundial.

Aunque se registró una muerte y un caso en Uganda, no se ha reportado ningún foco epidémico en ese país. En una maniobra preventiva, el gobierno de Kampala suspendió este jueves el transporte público terrestre de pasajeros y los vuelos con la vecina República Democrática del Congo durante cuatro semanas.

En el caso de los vuelos, el cese "temporal" entrará en vigor dentro de 48 horas, junto con otras políticas como la pausa de todas las celebraciones culturales y conmemoraciones que atraigan a "un gran número de participantes" a lo largo de la frontera entre ambos países, apuntó el Ministerio de Salud ugandés en la red social X.

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Sin insumos sanitarios

El brote de ébola se produce en un momento en el que las organizaciones humanitarias han visto reducidos drásticamente sus presupuestos, en gran parte por los recortes en cooperación internacional implementados por el Gobierno estadounidense bajo el mandato del presidente Donald Trump, quien decidió retirar a ese país de la OMS.

Los testimonios de quienes se enfrentan al virus en el terreno evidencian la falta de recursos para proteger a la población. "No tenemos ningún dispositivo sanitario, ni siquiera un punto para lavarse las manos", lamentó ante AFP Désiré Grodya, responsable del campo de desplazados de Kigonze, en la capital regional de Ituri —epicentro del brote—.

"Estamos realmente hacinados (…) Si la epidemia estalla en el lugar, será catastrófico", advierte el coordinador del centro donde viven 16.000 desplazados. En toda la región de Ituri, una de las provincias más inestables del país, cerca de un millón de desplazados están hacinados en campamentos.

Descarga de un contenedor con más de 15 toneladas de suministros donados por UNICEF como parte de la lucha contra la epidemia del virus del Ébola, en el aeropuerto nacional de Bunia, RD Congo, el 19 de mayo de 2026.

​Reino Unido anunció que destinaría hasta 20 millones de libras esterlinas (27 millones de dólares) para contribuir a la respuesta sanitaria.

Estados Unidos, que aportó alrededor de 600 millones de dólares para frenar un brote de ébola entre 2018 y 2020, ha comprometido 23 millones de dólares y declaró que ayudaría a abrir hasta 50 clínicas en RD Congo y Uganda.

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Malestar en el ambiente

Los trabajadores sanitarios no solo deben combatir la infección con escasos insumos médicos, sino también con el malestar creciente de la población.

Este 21 de mayo, un grupo de personas que "querían recuperar el cuerpo" de un paciente fallecido entró en el hospital de Rwamparay y "quemó las dos carpas de aislamiento" recientemente instaladas, narró a la agencia de noticias AFP un responsable del hospital, quien destacó que un trabajador sanitario resultó herido antes de la intervención de las fuerzas del orden.

Los testigos citados por la agencia de noticias Reuters describieron que manifestantes se congregaron a las afueras del hospital antes de prender fuego a las tiendas de campaña de la organización benéfica médica ALIMA, lo que provocó que la policía disparara en disuasión y lanzara gases lacrimógenos.

Los ataques contra centros hospitalarios son un problema reiterativo durante los brotes de ébola en República Democrática del Congo, que obligan a un manejo riguroso y hermético de los cadáveres. Esta práctica sanitaria no es muchas veces aceptada en una cultura de múltiples supersticiones alrededor de la muerte y los ritos funerarios.

Trabajadores de la Cruz Roja trasladan el cuerpo de una persona fallecida por ébola a un ataúd en un centro de salud en Rwampara, en RD Congo, el 20 de mayo de 2026.

La representante de la OMS en la RD Congo, Anne Ancia, reportó esta semana un caso en Bunia a inicios de mayo en el que un fallecido por ébola fue cambiado de un ataúd a otro por su familia, ya que consideraron que el primero "no era adecuado para el fallecido".

Cientos de centros de salud fueron atacados por grupos armados y civiles enfurecidos durante el brote de ébola de 2018-2020 en el este del país, que fue el segundo más mortífero registrado, con casi 2.300 víctimas mortales.

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Efectos mundiales

Un vuelo de Air France con destino a Detroit fue desviado este jueves a Montreal después de que un pasajero procedente del Congo abordara el vuelo en París "por error" en medio de las restricciones de vuelo relacionadas con el brote de ébola, informó el jueves el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Un portavoz de ese órgano detalló que el pasajero "no debería haber abordado" el vuelo, según los controles sanitarios que rigen desde el lunes para los viajeros procedentes de los países afectados por el ébola en África.

La aerolínea Air France confirmó que al pasajero congoleño se le denegó la entrada a Estados Unidos debido a las nuevas regulaciones que establecen que los viajeros procedentes de ciertos países, incluido el Congo, solo pueden entrar a través de Washington D.C.

Craig Currie, portavoz de la Agencia de Salud Pública de Canadá, declaró que un funcionario de cuarentena de la Agencia de Salud Pública nacional evaluó al viajero y determinó que no presentaba síntomas sospechosos, por lo que el viajero fue retornado a París.

Paralelamente, la Cumbre del Foro India-África de 2026, prevista del 28 al 31 de mayo en Nueva Delhi, fue aplazada debido a la "situación sanitaria en evolución en algunas partes de África", según anunció el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, en un comunicado conjunto con la Unión Africana.

Al interior de República Democrática del Congo, la selección nacional de fútbol canceló el miércoles un campamento de entrenamiento de tres días de preparación para el Mundial y una despedida prevista para los aficionados en la capital, Kinshasa.

Con Reuters, AP y AFP

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