El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 21 de mayo el envío de 5.000 soldados a Polonia, luego de que Washington informara que un despliegue previamente planificado había sido cancelado. Esto en medio de la presión sobre Europa para que se defienda por sus propios medios.

Trump afirmó que la decisión se basó en su relación con el presidente polaco, Karol Nawrocki, un aliado nacionalista a quien dijo estar "orgulloso de respaldar" en las elecciones que ganó el año pasado.

"Me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump no ofreció más detalles, aunque sus comentarios parecían referirse al despliegue de varios miles de soldados estadounidenses en Polonia, cuyo destino había sido incierto durante varios días.

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La semana pasada, funcionarios estadounidenses informaron que el despliegue de 4.000 efectivos en Polonia había sido cancelado, en la última medida de la Administración Trump para reducir el número de tropas y presionar a los aliados de la OTAN por no colaborar en la guerra contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un anuncio junto al administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Lee Zeldin, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de mayo de 2026. © Kent NISHIMURA / AFP

Luego, el vicepresidente JD Vance declaró el martes que el despliegue de los 4.000 soldados había sido postergado, no cancelado, y añadió que Trump no había tomado una "determinación final".

Vance agregó, no obstante, que Europa debía sostenerse "sobre sus propios pies", mientras Trump continúa presionando a los aliados europeos para que asuman una mayor parte de la carga de su propia defensa.

Trump ha mostrado su determinación de sancionar a los aliados que no han respaldado la guerra en Medio Oriente ni han contribuido a una fuerza de mantenimiento de la paz en el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado efectivamente.

A principios de mayo, el Pentágono anunció que Washington retiraría 5.000 soldados de Alemania, luego de que el canciller Friedrich Merz afirmara que Irán estaba "humillando" a Estados Unidos en la mesa de negociaciones.

Con AFP

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