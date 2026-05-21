Lo esencial:
- La Guardia Revolucionaria iraní amenazó con extender una nueva guerra más allá de Medio Oriente si EE. UU. retoma los ataques contra su país.
- Irán informa del tránsito de 26 buques por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.
- El presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, se unieron en críticas a Washington en materia de seguridad y exigieron una solución diplomática al conflicto en Irán, iniciado hace casi tres meses por los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra la República Islámica.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este miércoles 20 de mayo, ante las débiles treguas en Irán y Líbano:
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