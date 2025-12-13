República Dominicana cuenta con apenas 240 psiquiatras, equivalentes a 2.18 por cada 100,000 habitantes, una proporción inferior al estándar mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante esto, sor Trinidad Ayala Adames, coordinadora general de la Pastoral de la Salud, manifestó su preocupación por el bajo financiamiento destinada al área de salud mental, que según datos del Ministerio de Salud Pública equivale a solo 0.73 % del presupuesto nacional de salud, muy por debajo del promedio regional reportado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ronda el 2 %.

Considerando el Presupuesto General del Estado 2025, esta proporción representa aproximadamente RD$ 1,100 millones, lo que equivale a solo RD$ 99 por persona al año, o alrededor de US$ 1.5–2 per cápita, cifras insuficientes frente a la carga real de enfermedad psiquiátrica del país.

Los representantes señalaron que, aunque se anunció un incremento porcentual histórico, la inversión sigue estando entre las más bajas de América Latina.

Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo sostuvo un encuentro de trabajo con la Comisión Especial del Senado de la República que estudia la modificación a la Ley 12-06 de Salud Mental, a quienes expuso la gravedad de la situación de la afección en la población dominicana y la necesidad urgente de adoptar una legislación moderna, centrada en derechos y con financiamiento suficiente.

Además, ssolicitó a los senadores que la nueva Ley de Salud Mental garantice mayor protección a los pacientes, fortalezca la red de servicios comunitarios, mejore la supervisión de los centros públicos y privados, y disponga un financiamiento acorde con las necesidades actuales.

Durante la sesión de trabajo, realizado el veintiséis de noviembre, la Comisión Especial valoró los aportes presentados y reiteró su compromiso de escuchar a todos los sectores para producir una legislación moderna, coherente con la Constitución y alineada con los estándares internacionales.

El encuentro concluyó destacando la importancia de que la reforma legal sea acompañada de una inversión real y sostenida que permita cerrar brechas históricas y asegurar una atención digna, accesible y oportuna para toda la población.

La comisión asumió el compromiso de incluir los planteamientos expuestos por la Pastoral de la Salud en un informe ampliado sobre el estudio de la pieza legislativa que será presentado al Pleno Senatorial.

La Comisión Especial de Salud Mental está integrada por su presidente, el senador de Barahona, Moisés Ayala Pérez; Omar Fernández, senador del Distrito Nacional; Daniel Rivera, senador de Santiago; Dagoberto Rodríguez, senador de Independencia; y Johnson Encarnación Díaz, senador por Elías Piña.

