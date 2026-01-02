El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que remitió a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Salud Pública la lista con los nombres de los 52 menores de edad asistidos en emergencias de los hospitales por intoxicación alcohólica durante el asueto de Navidad y Año Nuevo.

En un comunicado, la directora de Centros Hospitalarios del SNS, Yocasta Lara, explicó que los médicos de los centros de salud también notificaron los casos de manera inmediata a la fiscalía local en el momento de la asistencia, a fin de que se realicen las investigaciones y acciones correspondientes.

Lara calificó el hecho como altamente preocupante, al tratarse de niños, niñas y adolescentes expuestos a un riesgo grave para su salud y su integridad física.

"La intoxicación alcohólica en menores de edad es un evento totalmente prevenible. Como sociedad debemos reforzar la supervisión adulta y garantizar entornos seguros para nuestros niños y adolescentes, especialmente durante celebraciones familiares", señaló en un comunicado.

El consumo de alcohol en edades tempranas puede provocar consecuencias severas e inclus irreversibles, por lo que Lara insistió "en la prevención y la corresponsabilidad familiar y comunitaria como pilares fundamentales para proteger la salud de la niñez dominicana".