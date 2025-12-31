El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que se realizaraon 5,359 asistencias realizadas, 31 accidentes contabilizados, un fallecido por accidente de tránsito y 37 personas afectadas por accidentes de tránsito. Además, 24 personas resultaron afectadas por intoxicación alcohólica y 11 dominicanos presentaron intoxicación alimenticia.

La entidad estatal detalló que, de los 31 accidentes registrados 23 involucraron motocicletas, 3 vehículo liviano, 4 atropellamiento y 1 camión, registrándose una persona fallecida fuera del dispositivo de seguridad vial, por motocicleta.

Además, se atendieron 24 personas intoxicadas por alcohol; de estas intoxicaciones 5 resultaron ser menores con edades comprendidas entre 14 y los 17 años. También se atendieron 11 personas por intoxicación alimentaria.

Las provincias que más casos han reportado fueron Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Puerto Plata, según el Operativo de Navidad “Conciencia por la vida”, realizado en autopistas, carreteras, calles y avenidas de República Dominicana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asistencias

En el Boletín número uno, segunda fase que comprende desde las 2:00 pm del 30/12/2025 hasta las 6:00 am del 31/12/2025, el COE agregó que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informa que se ha mantenido el proceso de inspección a 92 intersecciones semaforizadas y se mantuvo el monitoreo de las entradas y salidas del Gran Santo Domingo.

Se visitaron 9 rutas, terminales o paradas, donde se realizaron inspecciones técnicas vehiculares visuales a 2,810 unidades de transporte público de pasajeros interurbano a nivel nacional, en operativos donde se ordenó la sustitución y/o reparación de: 20 neumáticos, 27 luces dañadas o rotas, 22 cristales rotos o faltantes y 10 retrovisores faltantes, 5 limpia vidrios faltantes, 5 bompers faltantes, 35 placas erróneas, 5 vehículos en mal estado.

Además se detectaron otras irregularidades por las cuales se prohibió la salida de la unidad o la sustitución del conductor, como fueron los casos donde 3 choferes tenían licencias de conducir vencidas, perdidas o categoría menor a la requerida, no había vehículos con sus seguros vencidos, 3 violaciones a las resoluciones emitidas por el Intrant sobre neumáticos con tuercas puntiagudas y luces LED.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) ha realizado de 7,031 fiscalizaciones por distintas faltas a la ley 63-17, dentro de las que se destacan 1,962 infracciones a motociclistas por transitar sin casco protector, 649 por transitar sin licencia o vencida, 519 por violar la luz roja, 453 por transitar sin seguro o vencido, 283 por transitar sin luces, además de haber retenido 681 motocicletas, 149 vehículos livianos, 191 vehículos pesados por transitar sin permiso, y realizar 4,580 asistencias viales a conductores y peatones.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, realizó 544 asistencias viales las cuales consistieron en: Seguridad Ciudadana, Rescates, Asistencias Médicas, cambios de gomas, combustibles, remolques y asistencias mecánicas entre otras actividades en autopistas, calles y avenidas.

Salud

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informa que, en los hospitales de la red pública de salud, en función de las variables del operativo han atendido 181 personas, además 12 fueron atendidas por otras causas para un total de 193 atenciones en salud.

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) informa que dentro de las variables del COE, se atendieron unas 130 personas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más