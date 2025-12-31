El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ejecutó 10,778 inspecciones técnicas visuales durante la jornada preventiva Conciencia por la Vida: Navidad Segura y Año Nuevo 2025–2026.

Los resultados indican que 5,288 unidades, equivalentes al 49 % del total supervisado, presentaron algún tipo de incumplimiento. En conjunto, se identificaron 20,118 hallazgos, que incluyeron fallas mecánicas críticas e irregularidades administrativas que representan un riesgo directo para conductores, pasajeros y peatones.

Entre las deficiencias más recurrentes se encontraron la ausencia de triángulos, extintores o botiquines, luces delanteras y traseras en mal estado, cristales rotos o inexistentes, neumáticos con desgaste extremo, así como retrovisores y bumpers ausentes. En varios casos, se trató de vehículos que no debieron circular por sus condiciones generales.

En cuanto a la documentación, se detectaron licencias vencidas, categorías incorrectas para el tipo de vehículo, unidades sin seguro, además del uso de luces LED prohibidas y neumáticos con tuercas puntiagudas, prácticas que contravienen la normativa dominicana de tránsito.

Como resultado directo de estas violaciones, el Intrant retuvo 387 unidades que representaban un riesgo inminente para la seguridad vial.

Asimismo, 162 chóferes fueron apartados de sus labores por irregularidades documentales, condiciones inadecuadas de los vehículos o falta de aptitud para conducir de manera segura.

En el marco del programa Tránsito+Limpio, se realizaron 470 pruebas de dopaje a conductores del transporte público, privado y de carga, en coordinación con la Cruz Roja Dominicana. De estas evaluaciones, 7 resultaron positivas, lo que representa un 1.5 %, casos que fueron atendidos de inmediato conforme a los protocolos institucionales establecidos.

