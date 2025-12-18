El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció la realización de más de 10,000 inspecciones visuales vehiculares a nivel nacional durante el operativo Navidad Segura y Año Nuevo 2025-2026, con el fin de reducir los siniestros de tránsito en la temporada navideña.

Las inspecciones vehiculares abarcarán autobuses, minibuses, vehículos familiares y, por primera vez de forma ampliada, vehículos de carga, ante el aumento de su circulación interurbana en este período.

Más de 160 inspectores de la Inspectoría General del Intrant serán desplegados en las 32 provincias, con cobertura de 158 empresas de transporte público, privado y de carga.

El organismo informó que la medida responde a una estrategia institucional de seguridad vial, conforme a los lineamientos de la Dirección Ejecutiva del Intrant, encabezada por Milton Morrison.

Como acción complementaria, se aplicarán 1,000 pruebas de dopaje a conductores del transporte público, privado y de carga, en coordinación con la Cruz Roja Dominicana, dentro del programa Tránsito+Limpio.

Durante las jornadas, los inspectores estarán acompañados por agentes de la DIGESETT, que actuarán según la normativa vigente en caso de detectar incumplimientos.

El operativo se desarrollará del 18 al 30 de diciembre, período de alta movilidad vehicular, con una meta de inspecciones superior a la de años anteriores.

Las revisiones incluirán sistemas de luces, neumáticos, retrovisores, cristales, bumpers y dispositivos de seguridad obligatorios, como triángulos, extintor y botiquín.

También se verificará la documentación de conductores y unidades, así como la aplicación de alcoholimetría y evaluaciones médicas para garantizar condiciones adecuadas de conducción.

El Intrantseñaló que estas acciones forman parte de su mandato legal para fortalecer la prevención vial y proteger vidas durante las festividades.

