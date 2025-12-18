El Poder Ejecutivo dispuso la entrega en extradición a Estados Unidos del ciudadano dominicano Felipe Parra Almonte, solicitado por las autoridades judiciales de ese país.

Mediante el decreto 691-25, el Poder Ejecutivo emitió la disposición, la cual responde a una acusación presentada el 13 de junio de 2022 ante la Corte Superior de Massachusetts, Condado de Middlesex, correspondiente al caso núm. 2281 CR262, también identificado con las referencias núm. 2281 CR00262, núm. 2281 CR262-001 y núm. 2281 CR262-002.

A Parra Almonte se le imputan los cargos de asalto armado con intención de asesinato y asalto y agresión con un arma peligrosa causando lesiones corporales graves, tipificados en las leyes generales del estado de Massachusetts.

La extradición se dispuso bajo la condición de que no le sea aplicada la pena de muerte, aun en el caso de que se comprobase su culpabilidad respecto de las infracciones por las cuales es requerido, conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.

