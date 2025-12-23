El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, informó que los centros de la Red Pública de Servicios de Salud están preparados para garantizar la atención médica oportuna y continua a la población durante el operativo de Nochebuena y Navidad 2025 “Conciencia por la Vida”.

El operativo inicia este martes 23 de diciembre de 2025 a las 2:00 de la tarde.

Entre las disposiciones, se instruyó a las direcciones regionales y hospitalarias a organizar el personal de manera que los servicios de emergencias permanezcan cubiertos las 24 horas del día, activar los planes y comités de Emergencias y Desastres, el plan de alta demanda asistencial y el plan de respuesta ante intoxicación por metanol.

Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del SNS, expresó que se estableció el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación sanitaria, la instalación de salas de situación en los Servicios Regionales de Salud y la garantía de asistencia de emergencia médica adecuada y oportuna en todo el territorio nacional.

También se dispuso reforzar la notificación y vigilancia epidemiológica mediante la plataforma Sitrep, con el reporte de variables como intoxicaciones alcohólicas en adultos y menores, intoxicaciones alimentarias, accidentes de tránsito y muertes asociadas a estas causas, a fin de facilitar la evaluación de la situación y la toma de decisiones.

De igual forma, Lara explicó que se instruyó a las direcciones hospitalarias a asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos, abastecimiento de agua y combustible, correcto funcionamiento de las plantas eléctricas, seguridad permanente en las áreas de emergencias y la adecuada limpieza de los espacios de atención.

La directora de Hospitales del SNS reiteró que todos los servicios de urgencias y emergencias estarán disponibles las 24 horas del día durante el período del operativo.

Igualmente, exhortó a la población a hacer un uso responsable de estos servicios, contribuyendo así a una respuesta más eficiente del sistema de salud durante las festividades.

