La comunidad de Las Cabuyas, en La Vega, cuenta con un Centro de Primer Nivel remozado y equipado, tras una inversión de RD$ 13,561,712 destinada a mejorar la infraestructura y ampliar los servicios de atención primaria disponibles para sus residentes.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, encabezaron este viernes la entrega de las instalaciones.

De acuerdo con el SNS, RD$ 12.3 millones fueron destinados al remozamiento de la infraestructura y RD$ 1.1 millones a la adquisición de equipos para el centro.

Nuevos servicios en el centro de salud

Con la intervención, el establecimiento dispone de dos consultorios polivalentes, área de vacunación, servicio de urgencias, farmacia y un espacio para consultas de tuberculosis. También fueron remozadas la sala de espera y los baños.

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Durante el acto, Peña señaló que el fortalecimiento de los servicios públicos de salud forma parte de las prioridades del Gobierno, con el propósito de acercar la atención médica a las comunidades.

Por su parte, Landrón indicó que las inversiones en infraestructura deben estar acompañadas de atención médica de calidad, sensibilidad y respeto hacia los pacientes.

El director del SNS exhortó a los residentes de Las Cabuyas a utilizar las instalaciones, especialmente para consultas preventivas y seguimiento médico.

En la actividad también participaron la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez; la directora regional de Salud Cibao Sur, Ayadelky Robles, y la encargada del centro, Inmaculada del Carmen Florentino, además de legisladores, autoridades municipales y otros funcionarios.

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