Una mujer haitiana identificada como Lourdia Jean Pierre, de 32 años, murió desangrada el 9 de mayo del 2025 en El Seibo, luego de dar a luz sola en su vivienda por temor a ser detenida y deportada debido a su estatus migratorio irregular. Su esposo, Ronald Jean, explicó que la pareja evitó acudir a un centro médico por miedo a las medidas migratorias y las redadas contra haitianos indocumentados en República Dominicana.

Tras el parto, Lourdia sufrió una fuerte hemorragia y, aunque el Sistema 9-1-1 acudió al lugar, falleció horas después, mientras su recién nacido sobrevivió y fue trasladado al Hospital Teófilo Hernández.

Hace un año, el presidente Luis Abinader anunció la implementación de un protocolo en los hospitales públicos para controlar la atención a personas en condición migratoria irregular.

A un año de su aplicación, Miguel Franjul, presidente del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), aseguró que la disposición ha significado un importante ahorro para el Estado dominicano.

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Según afirmó, el país “ha hecho una enorme economía” al reducir los gastos que anteriormente asumía de manera gratuita en la atención de parturientas haitianas en los hospitales públicos.

Franjul sostuvo, además, que la presencia de estas pacientes “se ha reducido drásticamente” y que los recursos recuperados por el Servicio Nacional de Salud han permitido fortalecer las propias unidades hospitalarias.

Verificar que los pacientes cuenten con identificación válida.

Confirmar que presenten una carta de trabajo.

Comprobar que tengan una prueba de domicilio en el país.

Asegurar que cubran el costo de los servicios recibidos.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cifras oficiales sobre el monto ahorrado tras la aplicación del protocolo.

Tampoco se ha establecido públicamente una tarifa fija para las mujeres haitianas o pacientes extranjeros atendidos en hospitales públicos.

Funcionarios del SNS han explicado que, bajo el protocolo migratorio, a los pacientes en condición irregular únicamente se les cobran los insumos y medicamentos utilizados durante la atención médica, excluyendo honorarios y costos operativos hospitalarios.

El paquete de 15 medidas orientadas a reforzar la seguridad fronteriza, ordenar la migración irregular y preservar la soberanía nacional frente a la crisis haitiana.

La medida instruyó al personal del Servicio Nacional de Salud (SNS) a requerir identificación, carta de trabajo y prueba domiciliaria a los pacientes extranjeros, además de establecer el cobro de una tarifa por los servicios ofrecidos.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más