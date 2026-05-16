El presidente de la República, Luis Abinader, a través del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, convocó a los gremios de enfermería el próximo lunes a la 1:00 de la tarde en el Palacio Nacional, con el objetivo de continuar fortaleciendo los canales de comunicación y abordar diversos temas relacionados con el sector salud.

"Por instrucciones del señor presidente, sostuvimos una comunicación con los siete gremios convocantes, cuyos representantes acogieron de manera positiva la iniciativa, por lo que pido a los gremios convocantes suspender el llamado a paro", dijo Landrón.

El titular del SNS destacó además la importancia de mantener espacios de entendimiento y consenso que permitan continuar garantizando la estabilidad de los servicios en la red pública de salud, así como el bienestar tanto del personal sanitario como de la población usuaria.

Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno de escuchar y trabajar de manera conjunta en iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema de salud y a la mejora de las condiciones del personal que presta servicio en los centros hospitalarios del país.

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De acuerdo con la Dirección de Cuidados de Enfermería del SNS, la red pública de servicios de salud cuenta con más de 24,000 colaboradores del área de enfermería, quienes desempeñan funciones fundamentales en hospitales, centros diagnósticos y Centros de Primer Nivel de Atención.

El titular del SNS resaltó el rol esencial que desempeña el personal de enfermería en la atención y acompañamiento de los pacientes, indicando que su labor ha contribuido a fortalecer la confianza de la población en la red pública de salud.

Durante la actual gestión del SNS, la red pública ha incrementado sus servicios en más de un millón 400 mil asistencias, gracias a la labor que realiza el personal de salud.

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