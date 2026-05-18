Hace un año, el presidente Luis Abinader anunció 15 medidas orientadas a fortalecer la seguridad fronteriza, ordenar la migración irregular y preservar la soberanía nacional ante la crisis en Haití.

Sin embargo, el Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) consideró que, aunque se registran algunos avances, en la mayoría de las disposiciones “se evidencian rezagos”.

El presidente del OPM, Miguel Franjul, recomendó al Gobierno reforzar las acciones vinculadas a la "dominicanización" de la mano de obra y aumentar los recursos destinados al control migratorio y la seguridad nacional.

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Franjul explicó que, respecto a la medida 14, relacionada con la sustitución progresiva de mano de obra extranjera, el organismo propone desarrollar campañas de comunicación focalizadas para informar a la población sobre los programas de inserción productiva impulsados por Supérate en áreas como agricultura y construcción.

Asimismo, sostuvo que el OPM recomienda asignar mayores recursos presupuestarios a las instituciones encargadas de ejecutar las políticas de seguridad nacional y control migratorio, debido al impacto que estas medidas tienen sobre la protección del territorio dominicano.

El también director del diario Listín Diario planteó además la necesidad de actualizar metas y ampliar las estrategias estatales frente al desafío migratorio, tomando en cuenta la evolución constante de la crisis haitiana y sus efectos sobre República Dominicana.

Según indicó, las acciones deben mantenerse de manera permanente y adaptable ante los cambios en la dinámica migratoria y las crecientes presiones sobre los servicios públicos y las comunidades fronterizas.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más