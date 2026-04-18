¿Buscas cuidarte sin gastar de más? Así puedes hacerlo sin que afecte tu bolsillo

El bienestar ya no está ligado a rutinas complicadas ni a gastos elevados. En la actualidad, el enfoque del wellness apunta a prácticas más simples que pueden integrarse fácilmente en el día a día.

En este contexto, se priorizan pequeños hábitos que, con constancia, contribuyen a mejorar la salud física y mental sin necesidad de grandes inversiones.

Sin embargo, más allá de estas prácticas, especialistas en salud mental insisten en que el bienestar también implica un cambio en la forma de asumir la rutina diaria. La psicóloga clínica Caluz Polanco plantea que muchas de estas acciones no requieren de grandes inversiones, sino ajustes en la manera en que se organiza el tiempo y se establecen prioridades.

Bienestar es más que hacer ejercicios

Durante años, el bienestar estuvo asociado principalmente a la actividad física y la alimentación. Hoy, el concepto ha evolucionado hacia una visión más amplia que también incluye cuidar la salud mental, el descanso, las emociones y los hábitos diarios.

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En ese sentido, Polanco subraya que uno de los principales errores es ver el descanso como una recompensa.

“Necesitamos dejar de ver el descanso como una recompensa y entender que es una necesidad”, explica.

La especialista indica que el descanso es importante para que el cuerpo y el cerebro funcionen correctamente, ya que permite mayor claridad mental para enfrentar el estrés y tomar decisiones.

Esta visión coincide con la tendencia actual del wellness, que apuesta por un equilibrio entre distintos aspectos de la vida, más allá de rutinas físicas exigentes o dietas restrictivas.

¿Cómo puedo integrar una rutina de bienestar en mi día a día sin morir en el intento?

La clave está en dejar de ver el bienestar como una meta exigente y empezar a integrarlo como parte de la vida diaria. Más que cambios drásticos, el enfoque apunta a ajustes progresivos que puedan sostenerse en el tiempo.

Para Polanco, esto también implica aprender a priorizar. “Poder con todo no es hacerlo todo, es saber qué merece mi atención en ese momento”, señala.

En ese proceso, añade, es importante aprender a decir que no, manejar la culpa por priorizarse y entender que no es necesario cumplir con todo al mismo tiempo.

Entonces, ¿cómo puedo integrar una rutina de bienestar a mi día a día? Integra esas actividades poco a poco.

Inicia con algo tan sencillo como respirar, sí, respirar

Aunque parezca automático, la forma en que se respira tiene un impacto directo en el cuerpo y la mente. Diversos estudios han demostrado que la respiración consciente puede reducir los niveles de estrés, ansiedad y mejorar la concentración.

Investigaciones citadas por organismos como la American Heart Association señalan que técnicas de respiración profunda ayudan a relajar el sistema nervioso, disminuir la respuesta al estrés y favorecer el bienestar emocional.

A esto se suma la recomendación de Polanco, quien insiste en la necesidad de “bajar las revoluciones” en un entorno caracterizado por la rapidez y la sobrecarga. La especialista destaca la importancia de hacer pausas conscientes y reducir el ritmo de las actividades diarias.

"Bájale las revoluciones. Nosotros vivimos en un en un mundo muy intenso, muy rápido, donde todo es mucho, donde se espera mucho de nosotros y donde no hay chance para el descanso, para el ocio. Necesitamos chance para poner en descanso la mente, tratar de no andar tan rápido", subraya.

Micro pausas que sustituyen rutinas extensas

Otra recomendación es la sustitución de rutinas largas por pausas breves pero frecuentes. En lugar de dedicar una hora completa al bienestar, se promueve integrar pequeños momentos de descanso a lo largo del día, lo que resulta más realista y sostenible.

Estas micro pausas pueden ser tan simples como levantarse del escritorio por unos minutos, estirarse, caminar dentro de la casa o cerrar los ojos para desconectar brevemente. También incluyen acciones como alejarse del celular, cambiar de ambiente o simplemente detenerse antes de continuar con una tarea. Según Polanco, este tipo de espacios también contribuyen reducir la intensidad del día a día.

Además, resalta la importancia de permitir momentos de ocio y de “estar sin hacer nada”, como parte del equilibrio mental.

Este enfoque responde a la dinámica actual, donde el tiempo es limitado y las rutinas rígidas suelen abandonarse con facilidad. Incorporar pausas cortas, en cambio, permite cuidar el bienestar sin necesidad de reorganizar por completo el día.

Actividad física más flexible y sostenible

El ejercicio también ha cambiado de enfoque. Ya no se trata de cumplir con rutinas largas o exigentes, sino de encontrar formas de moverse dentro del día a día. La idea es dejar de verlo como una tarea pesada y empezar a integrarlo poco a poco, sin presión.

Esto puede ser tan simple como moverse un poco entre actividades, hacer una caminata corta o dedicar unos minutos a estirarse en casa. Al final, lo importante es mantenerse en movimiento de forma constante, adaptándolo al ritmo de cada día, sin que se sienta como una obligación difícil de cumplir.

¿Comer o no comer? Esa es la cuestión

A nivel nutricional, el enfoque está en llevar una alimentación más equilibrada sin complicarse. Esto implica hacer elecciones más conscientes en el día a día, como priorizar comidas caseras, incluir alimentos frescos y mantener horarios más estables, sin necesidad de seguir dietas estrictas. La idea es encontrar un balance que se adapte a la rutina, en lugar de imponer cambios difíciles de sostener.

También es importante prestar atención a la salud intestinal como parte del bienestar general. Incorporar alimentos ricos en fibra, frutas, vegetales o preparaciones sencillas puede marcar una diferencia en cómo se siente el cuerpo a lo largo del día. Más que hacer cambios radicales, se trata de pequeños ajustes que, con el tiempo, ayudan a mejorar la energía, la digestión y el estado de ánimo.

Asimismo, la especialista recomienda prestar atención a hábitos cotidianos como la forma en que se come. Y señala que acciones simples, como comer más despacio y de manera consciente, pueden contribuir al bienestar general.

Descansar es importante y la desconexión también

Más allá de dormir una cantidad de horas determinada, se trata de mejorar la calidad del sueño y crear condiciones que realmente permitan desconectar al final del día. En este sentido, reducir el uso de pantallas en la noche es importante, ya que la exposición constante a dispositivos puede dificultar que el cuerpo entre en un estado de reposo.

Acciones simples como alejar el celular antes de dormir, evitar el uso de redes sociales en la cama o establecer una hora fija para desconectarse pueden marcar la diferencia. También influyen pequeños hábitos como mantener un ambiente tranquilo, con poca luz y menos estímulos. Integrar estos cambios de forma gradual permite mejorar el descanso y recuperar energía para el día siguiente.

La especialista insiste en que el descanso no es opcional, sino vital para el funcionamiento mental y emocional. Además, destaca que priorizar el autocuidado permite manejar mejor tanto el estrés como la ansiedad, al aportar mayor claridad mental.

"Necesitamos descansar. Necesitamos dejar de ver el descanso como una recompensa y entender que el descanso es una una necesidad"

Un wellness más realista

La principal transformación del bienestar es su accesibilidad y facilidad para integrarlos en el día a día. Ya no se trata de cambios drásticos, sino de incorporar hábitos simples de forma constante.

Cinco minutos de respiración consciente, una caminata corta, una comida balanceada o desconectarse del celular antes de dormir son acciones que, acumuladas, generan un impacto significativo.

El bienestar es más que una tendencia, es como un estilo de vida se adapta a las realidades actuales, donde el equilibrio se construye desde lo cotidiano.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más