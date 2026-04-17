El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que la red pública registró 12,199,000 atenciones durante el primer trimestre del año, un volumen que incluye servicios de imágenes, consultas, hospitalización y cirugía, y que representa un aumento de más de 900 mil atenciones a nivel nacional, de acuerdo con lo expuesto por el director de la entidad, Julio Landrón.

Landrón ofreció los datos al término de un encuentro de trabajo con directores a nivel nacional, además de equipos administrativos y de planificación, en el que el SNS realizó una evaluación de productividad e indicadores del sistema hospitalario.

“Estamos haciendo una evaluación de la productividad y de los indicadores a nivel nacional”, señaló el funcionario, al explicar que el objetivo es revisar resultados del trimestre y, a la vez, analizar hospital por hospital en mesas de trabajo para ajustar la respuesta de los centros.

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Según detalló, la revisión se enfoca en sostener una atención “oportuna, de calidad, digna y humanizada”, lineamiento que atribuyó a las directrices del Poder Ejecutivo y a las expectativas de la población.

En su balance, Landrón interpretó el incremento de atenciones como una señal de respaldo ciudadano a los hospitales públicos. “Esto nos llama a nosotros a decirnos la confianza que el pueblo dominicano tiene en esta red pública de salud”, expresó.

El director del SNS agregó que, en el mismo período, se registró una disminución en la asistencia a la extranjería, aunque sostuvo que el descenso fue acompañado por un repunte mayor en la demanda de servicios por parte de dominicanos. “Hemos tenido un aumento tres veces más de lo que se disminuyeron en las atenciones a dominicanos”, afirmó, al insistir en que el comportamiento también reflejaría mayor confianza en la red pública.

El encuentro con directivos y áreas de apoyo buscó, además, identificar oportunidades de mejora a partir del desempeño de cada establecimiento. En palabras del funcionario, el análisis “hospital por hospital” apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema, con énfasis en la calidad del servicio y el trato humanizado.

Con este balance, el SNS coloca el foco en el desempeño del primer trimestre como base para orientar decisiones de gestión y seguimiento de indicadores en el resto del año, en un contexto en el que la institución afirma que la red pública continúa recibiendo un volumen creciente de pacientes y procedimientos.