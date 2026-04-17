El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó un incremento sostenido en la cantidad de cirugías y servicios diagnósticos realizados en la red pública, un desempeño que —según la exposición de su director, Julio Landrón— refleja un mayor nivel de confianza de la población en los hospitales estatales.

“Eso es un impacto importante para nuestra población… Cirugías. ¿Cuántos dolores de cabeza pasan los más vulnerables para hacerse cirugías?”, planteó Landrón, al comparar el volumen de procedimientos quirúrgicos ejecutados por la red pública en los últimos años.

De acuerdo con las cifras presentadas en su intervención, en 2019 se realizaron 81,447 procedimientos quirúrgicos, mientras que en 2025 la cifra subió a 160,966. Para 2026, el SNS reportó 183,467 procedimientos quirúrgicos en los hospitales de la red pública. En ese contexto, el funcionario enfatizó: “Ahí está la confianza de un país en los centros de salud que están a cargo de cada uno de ustedes”.

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El aumento también se observó en las pruebas diagnósticas de laboratorio. Landrón indicó que en 2019 se contabilizaron 4,070,000 pruebas, y que en 2025 se alcanzaron 6,848,358 pruebas realizadas. Para 2026, la red pública sumó 7,547,496 pruebas de laboratorio, lo que —según la misma exposición— equivale a cerca de tres millones más que en 2019 y poco menos de un millón más que en 2025 en el mismo período.

En el área de imágenes diagnósticas, el director del SNS señaló que en 2019 se realizaron 599,509 estudios. Para el primer trimestre de 2025, la cifra llegó a 1,011,469 imágenes realizadas, evidenciando un crecimiento marcado en la demanda o la capacidad de respuesta del sistema público.

Las cifras presentadas apuntan a un mayor uso de los servicios hospitalarios estatales, especialmente en procedimientos quirúrgicos y diagnósticos.