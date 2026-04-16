El University of Miami Health System (UHealth) celebró hoy en Santo Domingo su primer simposio médico internacional en la región, un encuentro que congregó a especialistas de alto perfil de la institución con médicos y profesionales de la salud de la República Dominicana. El evento, denominado The UHealth Difference 2026, se realizó en el Hotel El Embajador y fue organizado por el programa UHealth International, el brazo de la institución que facilita el acceso de pacientes extranjeros a sus servicios.

Un escaparate de especialidades de alto nivel

Especialistas dominicanas asistentes al cónclave médico.

El simposio no fue un evento de relaciones públicas convencional. Seis médicos especialistas de UHealth presentaron los últimos avances clínicos en cuatro áreas críticas: oncología, cardiología, neurología y urología. Las presentaciones estuvieron a cargo de las doctoras Alejandra T. Pérez y Gina Z. D’Ámato (oncología), Iliana S. Hurtado Rendón (cardiología), el Dr. James E. Galvin (neurología), el Dr. Jonathan Elliott Katz y el Dr. Bruno Nahar (urología).

La elección de estas especialidades no es casual: son precisamente las áreas en las que más dominicanos buscan atención médica en el exterior, particularmente en el sur de Florida.

Los números detrás del nombre

En el mensaje de bienvenida, el doctor Bruno Nahar, urólogo y director asociado de UHealth International, presentó las credenciales de la institución ante la audiencia dominicana. UHealth cuenta con más de 2,700 médicos especialistas y científicos

En el mensaje de bienvenida, el doctor Bruno Nahar, urólogo y director asociado de UHealth International, presentó las credenciales de la institución ante la audiencia dominicana. UHealth cuenta con más de 2,700 médicos especialistas y científicos, y su red de centros acumula reconocimientos que la ubican entre las instituciones de salud más destacadas de Estados Unidos.

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Entre los datos que Nahar destacó: el Bascom Palmer Eye Institute ha sido clasificado por vigésimo cuarto año consecutivo como el mejor hospital oftalmológico del país según US News & World Report —una racha que comenzó hace más de dos décadas y que no ha tenido interrupciones—, mientras que el Sylvester Comprehensive Cancer Center es el único centro oncológico con designación del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) en el sur de Florida.

Nahar también señaló que UHealth figura entre los 50 mejores del país en atención oncológica y, por cuarto año consecutivo, entre los 25 mejores programas de neurología y neurocirugía a nivel nacional.

UHealth International: el puente entre Miami y los pacientes del Caribe

Más allá del intercambio académico, el evento dejó en claro el propósito estratégico de UHealth International: posicionarse como la opción de referencia para pacientes dominicanos que buscan atención especializada en Estados Unidos. El programa ofrece desde consultas de telemedicina hasta coordinación de tratamientos complejos, con apoyo de coordinadores internacionales que acompañan al paciente durante todo el proceso.

La delegación ejecutiva que acompañó a los médicos incluyó a Alain Fernández, vicepresidente asociado y director principal de UHealth International; Marnie Wirks, directora ejecutiva del programa, y el Dr. Manuel J. Mantecon, director de Relaciones con Médicos y Desarrollo de Negocios.

La presencia de este equipo de liderazgo sugiere que el simposio fue también una misión de desarrollo de mercado, en un país que, según el Índice Global de Turismo Médico 2026, ha escalado al top 20 mundial en turismo de salud, atrayendo pacientes de EE.UU., Canadá y América Latina.

Un contexto de creciente demanda de salud especializada

La iniciativa de UHealth se inscribe en una tendencia más amplia: la creciente demanda de dominicanos por acceso a especialidades médicas de alto nivel, tanto dentro como fuera del país. La República Dominicana ha avanzado en infraestructura hospitalaria, pero las especialidades de mayor complejidad —oncología, neurología, cardiología— siguen siendo un área donde la oferta local no siempre cubre la demanda.

En ese escenario, la llegada de instituciones como UHealth al país con propuestas de atención coordinada abre una doble lectura: por un lado, amplía las opciones para pacientes que de otro modo enfrentarían el proceso de buscar atención en el exterior sin orientación; por otro, plantea preguntas sobre el fortalecimiento del sistema de salud local y la retención del gasto médico dentro del país.

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