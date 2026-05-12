Tras más de un mes de tregua, la vía diplomática se estanca entre Washington y Teherán, que se envían a través de su mediador Pakistán propuestas para consolidar el alto el fuego, sin resultados concluyentes hasta el momento.

La respuesta iraní a la última oferta estadounidense es "TOTALMENTE INACEPTABLE", juzgó Trump desde la Casa Blanca.

El alto el fuego con Irán está bajo "respiración asistida, como cuando entra el médico y dice: 'Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir'", añadió el magnate republicano.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, le respondió en la red social X que las fuerzas armadas de la república islámica están listas para dar "una lección ante cualquier agresión".

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Durante una llamada telefónica con un periodista de Fox News, Trump también dijo el lunes que estaba considerando reactivar su operación de protección de buques para atravesar el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde la ofensiva israeloestadounidense del 28 de febrero que desató el conflicto.

Se trata de una iniciativa que había suspendido el 5 de mayo, un día después de ponerla en marcha, por los "grandes avances logrados" hacia un acuerdo para terminar el conflicto, que ha afectado la economía mundial y todo Oriente Medio.

Un cartel contra el presidente estadounidense, Donald Trump, en la plaza Valiasr de Teherán, fotografiado el 10 de mayo de 2026

Precisamente, el diario The Wall Street Journal reveló el lunes que Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo por su cuenta operaciones militares contra Irán en abril, dirigidas contra instalaciones petroleras de la isla de Lavan, territorio iraní en el Golfo.

Esta implicación directa, aún no confirmada por Abu Dabi, podría marcar un punto de inflexión en la escalada regional: hasta ahora, ningún país árabe del Golfo se había presentado abiertamente como parte beligerante.

Solo Estados Unidos e Israel reivindican oficialmente su participación en los ataques contra Teherán.

La guerra "no ha terminado"

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, la república islámica ha pedido como parte de su respuesta al plan de paz de Washington el fin del bloqueo naval estadounidense y de la guerra "en toda la región", lo que implica un cese de los ataques israelíes contra el grupo proiraní Hezbolá en Líbano.

En rueda de prensa, el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, informó que las exigencias de Irán incluyen asimismo la "liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros".

Según el Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas al asunto, la contrapropuesta de Teherán prevé una reapertura gradual de Ormuz y un levantamiento simultáneo del bloqueo estadounidense.

El diario estadounidense asegura que Irán menciona negociaciones sobre el tema nuclear en un plazo de 30 días.

Ofreció "diluir" parte de su uranio altamente enriquecido y transferir el resto a un "tercer país", pero rechazó el desmantelamiento de sus instalaciones y una moratoria de 20 años sobre su proceso de enriquecimiento de uranio.

"Por la Revolución, todos hemos venido", un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán, en una imagen del 10 de mayo de 2026

Estados Unidos, Israel y sus aliados acusan desde hace tiempo a Irán de querer fabricar una bomba atómica. Teherán lo desmiente.

El bloqueo persistente de Ormuz, estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos, hizo además el lunes que los precios del petróleo volvieran a subir.

Al cierre, el barril de Brent del Mar del Norte, referencia mundial, subió un 2,88% hasta los 104,21 dólares.

Hacia la 01H00 GMT del martes, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en junio, referente del mercado estadounidense, subía un 0,63% hasta los 98,69 dólares.

"El mayor" shock energético

Para el presidente ejecutivo del gigante petrolero saudita Aramco, Amin Nasser, esta guerra, que ha causado miles de muertos principalmente en Irán y Líbano, desencadenó "el mayor" shock energético "que el mundo haya experimentado".

Además de los hidrocarburos, Ormuz es esencial para el transporte mundial de fertilizantes: un tercio de ellos suele transitar por allí.

Su bloqueo podría provocar además "en unas semanas" que decenas de millones de personas se enfrenten al hambre y la inanición, alertó a la AFP Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y líder del grupo de trabajo destinado a evitar una crisis humanitaria inminente.

En Líbano, otro frente de la guerra donde teóricamente rige una tregua desde el 17 de abril, el grupo proiraní Hezbolá e Israel continúan con sus ataques.

El jueves y el viernes se celebrarán en Washington nuevas conversaciones entre Líbano y el Estado hebreo, que se espera que allanen el camino para las negociaciones de paz.

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