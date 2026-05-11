Más allá de las imágenes de postal de la Torre Eiffel o Montmartre, París es objeto de críticas recurrentes en las redes sociales por la basura en sus calles, la presencia de ratas o de mobiliario urbano en mal estado.

Detrás de la etiqueta #SaccageParis, las críticas se centraron en los últimos años en la predecesora de Grégoire, la socialista Anne Hidalgo, acusada de descuidar la ciudad y centrarse sólo en adaptarla al cambio climático.

"Conozco el descontento de muchas parisinas y muchos parisinos respecto a la calidad del espacio público y, a veces, lo comparto", confesó al diario Le Figaro su sucesor, que busca garantizar "un 'derecho a lo bello' en todos los barrios".

El alcalde prometió "proseguir las transformaciones emprendidas" por la antigua edil, pero "mejorando el marco de vida general" y con una "exigencia de limpieza y de bienestar".

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Su plan prevé centrarse en la limpieza de las calles, en la conservación de fachadas y la protección del patrimonio de París, incluido el mobiliario histórico, entre otros.

El nuevo regidor, que asumió en marzo, prevé abordar también "1.000 puntos negros" donde el espacio público se degrada, como zonas de "ultrafrecuentación turística" como el Campo de Marte o los alrededores de las estaciones de trenes.

Casi 50 millones de personas visitaron París o su región en 2025, según cifras del organismo de promoción turística regional Visit Paris Region.

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