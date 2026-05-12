Fue en los años 1950 cuando se detectó por primera vez un caso de hantavirus, en un contingente de soldados coreanos. Posteriormente se identificaron otros casos en los años 90 y 2000 en el continente americano.

De momento, la cepa denominada Andes, presente en Chile y Argentina, donde los ratones colilargo transmiten el hantavirus, es la única del continente que se transmite de humano a humano y resulta mortal en alrededor del 40% de los casos.

Fue precisamente esta cepa la que fue detectada en los pacientes afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que salió de Patagonia el 1° de abril.

Aunque de momento no existe ninguna cura ni vacuna disponible, desde la Universidad Austral de Chile, el inmunólogo Alejandro Rojas utilizó anticuerpos de alpacas, unos camélidos andinos, para elaborar una terapia prometedora contra esta cepa de hantavirus.

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“Se trata de fragmentos de anticuerpos de alpacas que se logran unir a los virus de forma que los anticuerpos humanos no son capaces”, cuenta Rojas, entrevistado por RFI.

El investigador constató que “los anticuerpos de alpacas son extremadamente efectivos en neutralizar infecciones virales”.

Otra investigadora, María Inés Barria, investigó por su parte una posible vacuna contra el hantavirus suramericano. Sin embargo, ni esta doctora científica chilena ni Alejandro Rojas han podido llevar sus investigaciones a la etapa farmacéutica.

“Siempre ha sido un problema en Suramérica. A nosotros, todos los años se nos mueren entre 10 y 20 personas por hantavirus en Chile, de los cuales algunos son niños”, recuerda Rojas.

Sin embargo, “si bien hemos probado con el virus real que estos anticuerpos son capaces de bloquear el virus, nunca hemos tenido la posibilidad de llevarlo a gran escala”, se lamenta el inmunólogo.

Rojas espera ahora que la atención internacional hacia el foco de infección del MV Hondius aliente a las grandes farmacéuticas de los países del norte global a desarrollar vacunas y tratamientos contra el hantavirus.

“Ahora que hemos visto que el hantavirus puede salir de Suramérica, que puede causar pérdidas de vidas humanas y costos, quizá finalmente vamos a poder reunir a las organizaciones que puedan aportar en el desarrollo de esta terapia para que en Chile y en Argentina – lugar endémico donde habita el ratón colilargo – nunca más tengamos muertos de hantavirus”.

En medio de la atención mediática causada por el brote en el crucero MV Hondius, el laboratorio estadounidense Moderna anunció investigaciones preliminares para desarrollar una vacuna contra el hantavirus.

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