El Gran Teatro Lumière, la alfombra roja y los fotógrafos están listos para la lluvia de estrellas que desfilarán por el Festival de Cannes. La mítica Croisette, en la Riviera francesa, será nuevamente el escenario de una de las citas más glamurosas para el cine mundial.

Este año, 22 películas serán proyectadas en la competencia oficial por la Palma de Oro, en una selección que promete emociones y grandes momentos cinematográficos.

Entre los directores de prestigio figuran el rumano Cristian Mungiu, el japonés Hirokazu Kore-eda y el iraní Asghar Farhadi. Pero un país destaca entre todos: España, representada por tres generaciones de cineastas. El más conocido de todos, el maestro Pedro Almodóvar, se dejará ver bajo el sol de Cannes con su última película, “Amarga Navidad”, protagonizada por la actriz española Bárbara Lennie y el argentino Leonardo Sbaraglia.

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El multipremiado Rodrigo Sorogoyen –quien causó sensación en 2022 con “As Bestas”– estará por primera vez en el certamen francés con “El ser querido”, que cuenta con la actuación de Javier Bardem. Su esposa, Penélope Cruz, también se dejará ver en Cannes en “La bola negra”, del dúo conformado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, directores que representan la nueva ola de cineastas españoles que reivindican un cine queer.

Cannes será también un desfile de celebridades: Adam Driver, Scarlett Johansson, las divas francesas Catherine Deneuve e Isabelle Huppert, la belga Virginie Efira o Vincent Cassel.

Una cinta de John Travolta

Cannes vibrará también con un John Travolta convertido en director, 34 años después del triunfo de “Pulp Fiction”, de Quentin Tarantino, película que se alzó con la Palma de Oro en 1994. Travolta presentará “Vuelo nocturno a Los Ángeles”, una película inspirada en su infancia.

A diferencia de los últimos años, la 79.ª edición del Festival de Cannes estará más centrada en el cine mundial, sobre todo europeo. Dos grandes artistas recibirán una Palma de Oro de Honor por el conjunto de sus carreras: el cineasta neozelandés Peter Jackson y la actriz y cantante Barbra Streisand.

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