Donald Trump envía este fin de semana a su emisario Steve Witkoff a Berlín para reunirse con Volodymyr Zelensky y los líderes europeos, en un momento en que Estados Unidos presiona a Ucrania para que haga importantes concesiones con el fin de poner fin a la guerra con Rusia.

El presidente Donald Trump reveló el mes pasado un plan de paz criticado por favorecer las principales exigencias de Moscú, entre ellas que Ucrania le ceda territorios cruciales.

El magnate ha intensificado la presión sobre Kiev para llegar a un acuerdo, al tiempo que funcionarios ucranianos aseguran que enviaron a Washington un plan actualizado basado en la propuesta original de 28 puntos.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el viernes a la AFP la veracidad de un informe del diario Wall Street Journal según el cual el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reunirá en la capital alemana con Zelenski y los líderes europeos durante el fin de semana para discutir el estado de las negociaciones de paz.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El gobierno alemán había anunciado que el lunes acogerá a los dirigentes, incluidos los jefes de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, pocas horas después de que Zelenski asista a un foro empresarial germano-ucraniano con el canciller Friedrich Merz.

El viernes se conoció que la idea de una adhesión rápida de Ucrania a la UE ya figura en la última versión de un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra, que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Europeos y ucranianos también exigen a los estadounidenses "garantías de seguridad" antes de cualquier negociación territorial en el este de Ucrania ocupado por tropas rusas, dijo la presidencia francesa el viernes.

Las garantías concretas para Ucrania son un "requisito previo" para cualquier acuerdo de paz y deben establecerse en un documento legalmente vinculante, declaró el jueves a la AFP la embajadora de Ucrania ante la OTAN, Aliona Getmanchuk.

Adhesión a la Unión Europea

Según la versión más reciente del plan de Estados Unidos, la adhesión de Kiev a la UE se daría a partir de enero de 2027, indicó bajo anonimato el viernes una fuente familiarizada con el asunto a la AFP.

El proceso de adhesión a la UE suele llevar años y requiere el voto unánime de los 27 miembros del bloque. Pero algunos países como Hungría se han opuesto sistemáticamente a que la antigua república soviética sea parte del bloque.

Trump tiene la influencia necesaria para convencer a los dirigentes que se oponen a la adhesión de Ucrania para que cambien su postura, declaró el jueves Zelenski.

Kiev lleva tiempo luchando por entrar en la UE y ha realizado una serie de reformas en ese sentido desde la revolución proeuropea de 2014. Pero el país aún muestra dificultades para acabar con una corrupción endémica, requisito básico para entrar en el bloque.

"Un proceso largo"

Moscú indicó este viernes que sospechaba de los esfuerzos por modificar el plan estadounidense, al que ha mostrado en gran medida su respaldo.

"Tenemos la impresión de que esta versión, que se está presentando para su debate, empeorará", declaró Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, al diario económico Kommersant.

"Será un proceso largo", añadió, y detalló que Moscú vio una versión actualizada del plan desde las conversaciones entre el presidente Putin y los enviados estadounidenses Witkoff y Jared Kushner la semana pasada.

Zelenski afirmó el jueves que Washington solo quiere que Ucrania, y no Rusia, retire sus tropas de partes de la región oriental de Donetsk, donde se crearía una "zona económica libre" desmilitarizada.

En los últimos meses, Rusia ha alardeado de sus avances en el campo de batalla, donde las fuerzas ucranianas se encuentran en desventaja numérica y de arsenal.

(Con la AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más