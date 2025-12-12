Por Ivonne Sánchez

El premio se llama France Design Impact Award y busca recompensar proyectos provenientes de una amplia gama del diseño y que podrían tener un impacto positivo en la sociedad, el medio ambiente e incluso la economía.

Está dirigido a todos los actores del diseño (empresas, startups, diseñadores, escuelas, colectividades, actores públicos…) y reúne un amplio conjunto de conocimientos especializados que se aplican a todos los sectores de actividad: desde el diseño gráfico y de comunicación hasta el diseño de interfaces de usuario, pasando por el diseño de productos e industrial, el diseño de espacios y el diseño de servicios y diseño social.

Para esta primera edición, se presentaron 200 proyectos, de éstos se seleccionaron 40 para luego ser galardonados 13 proyectos en diferentes categorías. Algunos ejemplos:

AUUM, una alternativa a los vasos desechables

Desarrollada por Ova Design, la máquina AUUM para limpiar vasos, ofrece una alternativa viable a los vasos desechables. Gracias a una limpieza con vapor seco de agua, sin productos químicos, en solo 20 segundos, reduce drásticamente el consumo de agua y energía. La máquina, fabricada en Francia, ganó en la categoría de "Premio Huella Real" y también "Favorito del público" (Prix Empreinte Réelle + Coup de cœur du public).

CAELI ONE, un aire más saludable sin comprometer el medio ambiente

Este sistema de refrigeración del aire, sin gases refrigerantes ni unidad exterior, reinventa el aire acondicionado apostando por el rendimiento energético y una huella mínima de carbono. Diseñado por Caeli Énergie y Entreautre, este producto se inscribe plenamente en una lógica de sobriedad tecnológica e impacto medible.

Brújula de los trabajadores sociales: diseño público y digital

Fruto de un diseño conjunto entre la DDETS de Calvados y la agencia Vraiment Vraiment, esta plataforma de código abierto facilita la orientación de los públicos vulnerables. Pensada para y con los trabajadores sociales, permite actualizar en tiempo real los recursos disponibles en el territorio, con una interfaz accesible para todos.

Los premios France Design Impact Award son una propuesta de la APCI, la Asociación para la Promoción de la Creación Industrial en Francia. Noemí Cortizas es diseñadora e ingeniera y miembro de esta asociación. Ella nos habla más de esta asociación y sobre todo de este galardón:

Jardines para depurar las aguas residuales gracias a las bacterias

