En Austria, la prohibición, que se aplica a “todas las formas” de velo islámico en el recinto escolar, entrará plenamente en vigor al inicio del curso escolar en septiembre, según precisó la ministra de Integración, Plakolm, durante la presentación de la ley. Sin embargo, en febrero se pondrá en marcha una fase inicial, durante la cual se explicarán las nuevas normas a los educadores y a los niños, sin sanciones en caso de infracción. En caso de incumplimiento reiterado, los padres se enfrentan a multas de entre 150 y 800 euros.

El Gobierno defiende la medida como una manera de empoderar a las jóvenes, protegiéndolas “de la opresión”.

El líder parlamentario del partido liberal Neos, Yannick Shetty, explicó antes de la votación: “No es una medida contra una religión. Es una medida para proteger la libertad de las niñas en este país”.

Según el gobierno, alrededor de 12.000 niñas y adolescentes se ven afectadas por la nueva ley. Una evaluación extrapolada de un estudio de 2020 según el cual 3.000 niños menores de 14 años llevaban velo.

Por su parte, algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian una medida discriminatoria que corre el riesgo de dividir aún más a la sociedad austriaca y alimentar la xenofobia antimusulmana en este país alpino de nueve millones de habitantes, donde el sentimiento antiinmigración no ha dejado de crecer en los últimos años, en particular hacia los musulmanes, según destaca la agencia AFP.

En Europa, diversas regulaciones

Francia prohíbe el hiyab en la escuela y el velo integral en los espacios públicos. En nombre de la laicidad, desde 2004, los alumnos no pueden llevar “signos o atuendos” con los que “manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa”. Es el caso del velo, pero también de los turbantes o las kipás.

Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca aplican restricciones al burka y al niqab, alegando razones de seguridad pública y de “convivencia”. Las escuelas flamencas belgas prohíben el uso de signos religiosos ostentosos, mientras que en la Bélgica francófona, cada centro educativo tiene su propio reglamento.

En Alemania, la ley prohíbe el uso del velo integral a determinados funcionarios públicos.

En el otro extremo del espectro, Suecia, Finlandia o Grecia no imponen ninguna restricción a nivel nacional. El Reino Unido estima por su parte que una prohibición implicaría una discriminación por motivos religiosos.

En España, cada centro aplica sus propias normas sobre el uso del velo. El intento de algunos municipios de Cataluña de imponer restricciones fue rechazado por el Tribunal Supremo español, que consideró que vulneraban el derecho fundamental a la libertad religiosa.

