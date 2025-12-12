La medida acordada este viernes por los ministros de Finanzas de la Unión Europea, que se aplicará a los envíos de menos de 150 euros (174 dólares), busca frenar la avalancha de paquetes expedidos por plataformas asiáticas de bajo costo como Shein, Temu o AliExpress.

En 2024, alrededor de 4.600 millones de paquetes con un valor inferior a 150 euros ingresaron al mercado europeo, lo que equivale a más de 145 cada segundo. De ese total, el 91% procedía de China.

Competencia desleal

Hace un mes, los ministros de Finanzas de los 27 países de UE aprobaron eliminar, a partir del próximo año, la exención de aranceles de la que se beneficiaban estos pequeños paquetes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Productores y comerciantes europeos denuncian, cada vez con más fuerza, este flujo masivo de paquetes importados sin aranceles, que consideran como una forma de competencia desleal.

Además, muchas veces, estos productos no cumplen con las normas europeas.

Un primer paso

La tasa de 3 euros se aplicará de manera temporal hasta que el bloque encuentre una solución permanente para gravar este tipo de importaciones, indicó un portavoz de la UE.

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, celebró el nuevo impuesto que tachó de "gran victoria para la Unión Europea".

Esta medida es solo el primer paso de una ofensiva de la UE contra la avalancha de productos chinos que ingresan en su territorio.

A esta debería sumarse, a partir de noviembre de 2026, la instauración de tasas de gestión sobre esos mismos envíos de menos de 150 euros. Bruselas propuso en mayo fijarlas en 2 euros por paquete.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más