Mientras los habitantes de Río de Janeiro recogían cadáveres en las favelas tras un operativo policial que dejó al menos 119 muertos, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que estaba "profundamente preocupado" por el número de víctimas, según informó su portavoz. El caso está atrayendo la atención internacional en vísperas de un evento importante como la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que comienza el 10 de noviembre.

Por Maria Paula Carvalho.

"El secretario general está profundamente preocupado por el elevado número de víctimas. Subraya que el uso de la fuerza en operaciones policiales debe ajustarse a las normas del derecho internacional y los derechos humanos. Guterres pide a las autoridades que lleven a cabo una investigación rápida", declaró el portavoz Stéphane Dujarric a periodistas.

En Brasil, el presidente Lula también afirmó estar "conmocionado" por el número de víctimas.

A pocos días de albergar la conferencia climática de la ONU en Belém, en la Amazonía, Brasil se enfrenta a una "cruda realidad", según relatan periodistas internacionales.

El sitio australiano ABC, entre otros medios extranjeros, destacó que la policía de Río de Janeiro ha realizado operaciones a gran escala contra el crimen organizado en periodos previos a grandes eventos en la ciudad, que acogió los Juegos Olímpicos de 2016, la Cumbre del G20 en 2024 y la de los BRICS en julio, pero que no apuntan a los "verdaderos mandos".

La próxima semana, señala el canal, Río albergará el C40 Global Summit, encuentro de alcaldes sobre cambio climático. Invitados internacionales siguen las noticias a través de la prensa y afirman "temer lo que encontrarán".

El diario portugués Expresso explicó a sus lectores el origen del Comando Rojo en Brasil: Del grupo Falange Roja -que se regía bajo el lema "Paz, Justicia y Libertad" y que estuvo en el origen de la actual organización criminal- formaban parte presos políticos y otros detenidos por delitos comunes. El grupo criminal nació de la convivencia entre estos presos que combatían juntos al régimen autoritario y nacionalista, vigente entre 1964 y 1985, publicó.

Operaciones policiales en favelas como la que dejó más de 100 muertos el martes nunca "disminuyeron el ritmo de expansión" de los cárteles de drogas en Río de Janeiro, analiza la socióloga brasileña Carolina Grillo, especialista en crimen organizado.

En entrevista con AFP, explicó que las autoridades locales se han apoyado "desde hace décadas en operaciones policiales espectaculares", una estrategia "ineficaz y cruel" que se ha mostrado "incapaz de contener la expansión territorial de grupos criminales", según la coordinadora del Grupo de Estudios sobre Nuevas Ilegalidades (Geni) de la Universidad Federal Fluminense (UFF).

La política de incursiones armadas de la policía en las favelas solo ha agravado la situación. Las detenciones masivas aumentan aún más la influencia de las facciones, ya que ellas controlan las cárceles. Sin embargo, operaciones que resultan en muchos muertos y detenidos suelen generar un impacto electoral positivo, ante una población mal informada que acaba creyendo en una estrategia ineficaz y cruel, evaluó Grillo.

Crimen organizado

Las operaciones realizadas el martes contra el narcotráfico en el Complejo de la Penha y en el Complejo del Alemán, grandes favelas en la zona norte de la ciudad, demuestran el poder del crimen organizado en Brasil, planteando serias preguntas sobre los métodos policiales empleados.

Este miércoles, decenas de cadáveres fueron recogidos por vecinos en un bosque en la cima de la favela y colocados cerca de una de las principales vías de acceso al Complejo de la Penha. Las imágenes repercutieron en muchos países y en redes sociales.

El olor a muerte era insoportable, observaron periodistas de AFP.

En el lugar, se podían ver el cuerpo decapitado de un hombre y otro completamente desfigurado. Algunos vecinos denunciaron las muertes como "ejecuciones".

El Estado de Río vino a perpetrar una masacre. Esto no fue una operación; vinieron directamente a matar, dijo una mujer a AFPTV, con la mano cubriendo el rostro de un joven, cuyo cuerpo estaba cubierto por una sábana verde. Muchos fueron muertos con un tiro en la nuca, un tiro por la espalda, declaró Raull Santiago, activista que vive en el barrio.

Los cuerpos fueron luego colocados en bolsas para cadáveres y llevados al Instituto Médico Legal (IML).

Tras anunciar unas sesenta muertes el martes, las autoridades de Río divulgaron un nuevo balance, aún provisional, de 119 muertos: 115 presuntos criminales y cuatro policías. Por su parte, la Defensoría Pública, órgano del estado de Río de Janeiro que brinda asistencia jurídica a los más vulnerables, contabilizó al menos 132 muertos.

Tras más de un año de investigación y 113 detenciones, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, de derecha, consideró la operación un "éxito", según declaró a la prensa. Defendió el enfoque represivo de la policía y afirmó que las únicas "víctimas" fueron los policías muertos, refutando la alegación de que inocentes hubieran fallecido.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, declaró que el gobierno federal en Brasília desconocía la operación.

El presidente Lula convocó a varios de sus ministros en Brasília este miércoles. Una delegación de su gobierno es esperada en Río de Janeiro para una "reunión de emergencia" con el gobernador.

La importancia de las ONG

Numerosas condenas internacionales siguieron a los eventos del martes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo estar "horrorizada" y pidió "investigaciones rápidas".

Más de 30 ONG, incluyendo Amnistía Internacional, afirmaron que la ciudad fue sumida "en un estado de terror" por esta acción policial.

RFI conversó con la profesora de yoga Letícia Portella, quien durante varios años dio clases en favelas de Río y hoy, aunque vive en Europa, participa en una red de apoyo para ayudar a asociaciones benéficas en comunidades afectadas por la violencia urbana.

Como alguien que dio clases en una favela de Río de Janeiro y que hoy actúa como líder conectando proyectos, ONG y personas, seguí la operación policial de ayer con una mezcla de tristeza y reconocimiento, porque, lamentablemente, la violencia que ahora gana protagonismo en los medios es parte del cotidiano de muchos territorios donde trabajamos desde hace años, dice.

Durante el tiempo que enseñó en la favela, vio cómo el miedo y la inseguridad afectan profundamente el desarrollo de los niños y la vida comunitaria. La rutina escolar está atravesada por incertidumbres, clases interrumpidas por tiroteos, alumnos que no pueden llegar porque el camino se volvió peligroso y, a pesar de todo, hay una resistencia increíble, una fuerza que insiste en seguir, continúa.

Destaca la importancia de las ONG como referentes locales. Ellas son el eslabón que mantiene viva la esperanza y la posibilidad de transformación.

Hasta entonces, la intervención policial más letal de la historia brasileña había ocurrido en 1992, cuando 111 reclusos fueron muertos durante la represión de un motín en la cárcel de Carandiru, cerca de São Paulo.

El martes, gran parte de Río de Janeiro, ciudad que atrae a millones de turistas cada año, estaba en completo caos. Las escuelas suspendieron las clases, el transporte público se interrumpió y miles de residentes no pudieron regresar a sus hogares. La vida en la ciudad retorna gradualmente a la normalidad este miércoles.

