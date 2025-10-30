El miércoles por la noche se produjeron cinco nuevas detenciones, entre ellas la del principal sospechoso, en el marco de la investigación sobre el robo del Louvre, según anunció el jueves la fiscal de París, Laure Beccuau. El ADN de uno de los cinco arrestados había sido hallado en el lugar del robo.

Cinco nuevos sospechosos fueron detenidos el miércoles en París y sus alrededores en el marco de la investigación sobre el espectacular robo del Louvre, según anunció el jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en declaraciones a RTL.

Entre los cinco nuevos detenidos, hay un individuo sospechoso de formar parte del comando de cuatro personas que se introdujo en la galería de Apolo del museo parisino.

"Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mirilla", dijo la fiscal en la radio RTL, añadiendo que las joyas sustraídas, de un valor de unos 88 millones de euros (más de cien millones de dólares), aún no fueron encontradas.

Respecto a los cinco últimos detenidos, explicó que se hallaron "restos de ADN" que vinculan a uno de ellos con el robo, y sugirió que el individuo podría ser uno de los cuatro que conformaban el comando asaltante.

“Las demás personas detenidas son individuos que podrían proporcionarnos información sobre el desarrollo de los hechos”, precisó Laure Beccuau.

El miércoles, dos hombres detenidos reconocieron parcialmente su participación en el robo del museo parisino y fueron puestos a disposición de un juez de instrucción para ser investigados.

Las dos personas detenidas, interrogadas en la sede parisina de la policía judicial, son originarias de Seine-Saint-Denis, departamento limítrofe con París. Uno de ellos, franco-argelino, originario de Aubervilliers, fue detenido el sábado cuando se disponía a tomar el último vuelo de la noche con destino a Argel (Argelia).

Los sospechosos, de 34 y 39 años, habrían sido integrantes del comando que entró por una ventana del célebre museo parisino y "reconocieron parcialmente los hechos", dijo la fiscal.

El comando de cuatro hombres hurtó en cuestión de pocos minutos ocho joyas de la corona francesa.

Los ladrones accedieron la mañana del 19 de octubre al museo parisino mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las joyas y escaparon en dos motocicleta conducidas por sus cómplices.

Entre las piezas que se llevaron destacan una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Durante su huida, dejaron caer una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, la cual resultó dañada. Su restauración será "delicada", advirtió Beccuau el miércoles.

"Estas joyas son, evidentemente, invendibles. Cabe recordar que (…) cualquier persona que las compre se haría culpable, a su vez, de encubrimiento de este delito", dijo también la fiscal el miércoles, antes de lanzar un llamado: "Aún hay tiempo para devolverlas".

