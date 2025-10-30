Los ataques con drones procedentes de Ucrania, especialmente desde finales del verano, se han intensificado en Rusia y, en particular, en la región de Belgorod. Esta región militarizada también está viendo cómo sus infraestructuras civiles, en particular las energéticas, se convierten ahora en objetivos específicos. El impacto de los ataques es real, pero está muy lejos de alcanzar un umbral crítico para la vida cotidiana, que sigue su curso.

Por Anissa El Jabri, enviada especial de RFI a Belgorod

En la estación de Belgorod, la bienvenida se hace ahora con una canción. La que se difunde a la llegada de los viajeros del tren procedente de Moscú por los altavoces situados sobre las vías se titula “Ciudad blanca, estamos contigo”. La letra y la música son obra de un artista con vocación patriótica y fueron creadas en homenaje a la ciudad en guerra hace un año. El otro sonido que puede marcar el ritmo de los días en la región es el de las sirenas de alarma antiaérea, a menudo acompañadas de mensajes que también se difunden por altavoces en las calles y por la radio. Estas alertas de misiles y drones pueden repetirse varias veces al día con los siguientes consejos: “No se acerquen a las ventanas. Si es posible, vayan a un refugio. Si no, quédese en casa”. Estos anuncios también van acompañados de mensajes similares en los teléfonos celulares.

La intensificación del conflicto también se manifiesta visualmente con la aparición, sobre todo desde este verano en Belgorod, de enormes redes antidrones en algunos edificios. Estas telarañas de metal o plástico reforzado cubren los tejados y las fachadas y están ancladas al suelo. Ya se pueden ver desde hace un año en Shebékino , una ciudad situada a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Frente a uno de estos edificios, situado a la entrada de la ciudad, una mujer da su testimonio bajo la fina lluvia otoñal. “Este edificio ha sido atacado por drones FPV [tienen incorporada una cámara que envía imágenes de video en directo al operador]. en varias ocasiones. Tres veces, aproximadamente. Al otro lado de la fachada se puede ver cuántas ventanas se han roto y cuántas se han reparado. Desde hace unos meses, los ataques con misiles son menos frecuentes, pero los ataques con drones se han multiplicado, hasta alcanzar una decena al día aproximadamente. Estamos un poco hartos de contarlos”.

“De los 15 apartamentos, casi la mitad están ahora vacíos”

Herida en 2024, esta empleada de una fábrica de electricidad regresó a su departamento con su familia tras un mes de hospitalización en Belgorod. En Shebékino , los servicios y los comercios funcionan. La famosa fábrica de pasta, cuyos paquetes se encuentran en todos los supermercados rusos, sigue produciendo, aunque no a pleno rendimiento. En cuanto a la población, esta habitante hace cuentas. “En mi edificio, de 15 departamentos, casi la mitad están ahora vacíos. La mayoría se ha ido a alojamientos temporales, pero en Belgorod nadie quiere ir muy lejos”, explica.

Algunos regresan regularmente para comprobar el estado de su departamento, cruzándose en los 36 kilómetros de trayecto con el personal de la región que repara los postes eléctricos dañados. A veces los acompañan brigadas de voluntarios locales, también reservistas, un cuerpo que en Rusia se denomina BARS. Uno de sus miembros cuenta, bajo condición de anonimato: “Intentamos acompañar a todo el mundo en todas las zonas, por supuesto a los que reparan las instalaciones eléctricas, pero también, por ejemplo, a las ambulancias o a los que transportan animales o comida para ellos. Todavía hay algunas granjas en funcionamiento cerca de la frontera. En un día, pueden ser una veintena de coches. Es más o menos lo mismo todos los días. Los drones siguen volando, los vehículos siguen circulando”, describe. Todas estas brigadas de voluntarios están armadas.

En las carreteras regionales también se ven algunos de sus nuevos vehículos equipados con ametralladoras antidrones. “Los drones ‘Darts’ sobrevuelan Belgorod”, explica el voluntario. “La mayoría de los drones FPV vuelan a lo largo de la frontera. En cuanto nos acercamos a la línea de contacto, pueden despegar cada minuto. Están equipados con cámaras de visión nocturna y térmica. Pueden verlo todo. Y, por supuesto, los drones de reconocimiento están constantemente en el aire, tanto los nuestros como los de Ucrania. Y aunque estamos aquí a 600 kilómetros de Moscú, también hay drones sobrevolando esta zona para llegar hasta allí. La mayoría de estos drones son derribados en el cielo de la región”.

En esta región muy militarizada con tropas “muy móviles”, según un observador local, se desconoce el impacto militar de los ataques procedentes de Ucrania, debido al secreto de defensa. En cambio, las autoridades locales se comunican regularmente con la población civil.

Doble ataque contra un centro deportivo

En Maslova Pristan, a unos veinte kilómetros de Belgorod y a unos quince kilómetros de la frontera con Ucrania, el pasado 8 de octubre, Rusia atribuyó a Kiev un doble ataque matutino contra el centro deportivo. Los daños son impresionantes: el techo perforado y destruido por las llamas, las paredes acribilladas por las esquirlas, un enorme agujero en el suelo y ventanas de las que, en su mayoría, solo quedan fragmentos de vidrio cuidadosamente barridos.

El único presente hoy en el lugar, el guardián, un hombre mayor que estaba allí la misma mañana del ataque, explica —sin que pueda verificarse de forma independiente— que dos misiles impactaron con unos quince segundos de diferencia. “Había salido del vestíbulo. Estaba empezando a dar la vuelta al edificio cuando sonó la sirena de alarma”, recuerda. “Me di la vuelta. Iba a decirles a todos que se movieran y entonces explotó. Después, no oí nada más. Y aún hoy sigo oyendo muy mal”, relata. El oído del conserje está dañado. A menudo hay que repetir las preguntas en voz muy alta para poder oír el resto del relato. “Esa mañana estaban allí la mujer de la limpieza, la recepcionista y un entrenador del gimnasio. Al igual que yo, no resultaron heridos. Pero en la planta de arriba, un joven y una joven estaban haciendo ejercicio. Murieron en el acto”, añade. Las casas colindantes con el centro deportivo también se vieron afectadas por las esquirlas.

Las autoridades locales también anunciaron el domingo pasado que, en su opinión, fueron misiles procedentes de Ucrania los que alcanzaron la represa situada a pocos kilómetros de Belgorod. Tampoco en este caso se puede verificar la información por fuentes independientes, pero en las pocas imágenes que se pudieron ver inmediatamente después en las redes sociales locales, la estructura parecía muy dañada. En cualquier caso, en las horas siguientes, el agua subió varios metros en los alrededores. El gobernador ordenó la evacuación de algunas viviendas que se consideraban amenazadas. Otros habitantes se refugiaron en refugios temporales, según las cadenas locales de Telegram. Los que vivían en las zonas altas se quedaron. El canal ruso de Telegram “Readovka”, conocido por su cercanía a los siloviki [políticos rusos que provienen de los servicios de inteligencia ], ve en este ataque a la presa un objetivo militar, a saber: “crear un obstáculo líquido en el camino de las tropas rusas para complicar así su avance en la región de Vovchansk”.

La vida cotidiana sigue su curso

Los ataques a las infraestructuras energéticas en Rusia son reivindicados en su principio general por Kiev. Los detalles exactos y los objetivos no se divulgan por parte rusa, o bien se hacen de forma imprecisa. La magnitud de los ataques sufridos es, evidentemente, confidencial. Se trata de una información considerada estratégica en periodo de conflicto.

Lo que sí se puede observar, en cambio, es que las autoridades locales han tenido que tomar medidas. Se está ahorrando electricidad en parte de la capital regional. Por la noche, en el centro de Belgorod, no hay alumbrado público fuera de las grandes avenidas. Y cuando se circula por una calle sin escaparates iluminados, es mejor mirar bien por dónde se pisa, para no tropezar en la acera o chocar con un transeúnte en la oscuridad. Porque aquí se sigue viviendo y saliendo. Especialmente los fines de semana, los cafés y restaurantes siguen llenos, aunque no sea fácil para el personal garantizar el servicio.

“En caso de corte de electricidad, pueden surgir problemas con el equipo. Ahora también son habituales las sobrecargas eléctricas, sobre todo después de los ataques. Muchos de nuestros equipos se han quemado. Llevamos dos o tres meses así. Esto alarga el tiempo de servicio y complica nuestro trabajo», cuenta una empleada de una cafetería antes de añadir: “Por supuesto, la gente está molesta, pero entiende que no puede hacer nada al respecto. Y ven que nosotros tampoco podemos hacer nada. Intentan ser comprensivos”.

Compra de generadores

La compra de generadores sigue siendo el gran tema de conversación de este otoño en la ciudad, así como el tema de debate en la radio local. Al igual que las redes antidrones, sus ventas se han disparado. En algunas tiendas, también los precios. En una tienda, un cliente atento a las etiquetas se queja: “Se ha triplicado”. En otra tienda, un vendedor se muestra cauteloso. “En toda la gama de productos que vendo, nada es más caro que un smartphone”, afirma. Sin embargo, a este gasto hay que añadir la compra de combustible para hacerlo funcionar. “Pero ¿cómo van a hacerlo los jubilados con pensiones bajas?”, se preocupa una doctora de la ciudad.

El gobernador de la región informó a principios de semana sobre los préstamos de generadores realizados por la región vecina de Kursk, y posteriormente sobre los enviados por la región de Omsk, en Siberia. También anunció la entrega de fondos federales para la compra de generadores. Se distribuirán prioritariamente en los municipios más cercanos a la frontera.

Si bien las compras de generadores se han disparado en la región —al menos esa es la opinión generalizada— para preservar el contenido de los refrigeradores ante un posible corte de unas pocas horas. Con la llegada del invierno, otros también anticipan posibles cortes de calefacción. Pero nadie contempla ni por un segundo la posibilidad de un apagón total.

“Ya nadie cree que esto vaya a terminar pronto”

¿Cuánto tiempo más durará esta situación cotidiana? Al acercarse el cuarto invierno de guerra, nadie ve una salida. Al preguntar por los intentos diplomáticos de Donald Trump, una sonrisa sarcástica se dibuja casi sistemáticamente en el rostro de los interlocutores. “¿Tú ves un final? Yo no veo nada”, afirma una estudiante de la ciudad. “Para mí, la cosa pinta muy mal. Los combates continúan. Se calman y luego vuelven a empezar. Y así sucesivamente. Ya nadie cree que esto vaya a terminar pronto. Y la gente sigue muriendo”.

Sentados a su lado en una cafetería de moda, algunos de sus amigos, todos ellos veinteañeros, reaccionan. “Para ser sincero, tenía algunas esperanzas cuando escuché las promesas de campaña de Trump”, dice uno de ellos. “Pero desde entonces se han hecho muchos intentos. Me parece que no entiende bien la motivación de Putin. Para él, la política es solo una cuestión de acuerdos. Mientras que para Putin es una visión, un gran objetivo. En mi opinión, o bien Trump, por alguna razón que se me escapa, no es capaz de entenderlo, o bien ya lo ha entendido. Sabe que no tiene ninguna influencia sobre Putin, pero sí sobre Zelenski, y por eso le presiona más”, opina.

Fatalista, una de sus amigas añade: “Creo que la operación especial podría durar incluso entre seis y siete años más. Aquí, en Rusia, una sola persona lo decide todo. Así son las cosas. Y hasta que esa persona ponga en marcha todos sus planes, nadie podrá oponerse”.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más