El partido de extrema derecha de Geert Wilders aparece codo a codo con un partido centrista proeuropeo en las elecciones legislativas de Países Bajos, según una proyección divulgada el jueves con más de 90% de los votos contados.

La segunda estimación preliminar de la agencia noticiosa local ANP situó al centrista partido D66, de Rob Jetten, y al Partido por la Libertad (PVV) de Wilders, en igualdad de condiciones con 26 escaños, con casi 95% de los votos contados.

Un sondeo en boca de urna previo, de IPSOS, sugirió que Jetten ganaría la elección con 27 curules de las 150 del Parlamento, frente a 25 de Wilder.

La proyección de ANP dio al D66 una ligera ventaja de algunos miles de votos. El resultado final deberá conocerse posteriormente el jueves.

Jetten, de 38 años, había subido en las encuestas gracias a su mensaje positivo y a su omnipresencia en los medios de comunicación.

"Millones de neerlandeses pasaron la página hoy. Dijeron adiós a la política de la negatividad y del odio", declaró Jetten en un discurso ante sus alegres partidarios, que celebraban.

Wilders admitió que esperaba un resultado diferente y dijo en X que "los electores se expresaron. Esperábamos otro resultado, pero fuimos fieles a nosotros mismos".

El partido de extrema derecha aspiraba a repetir sus buenos resultados de hace dos años.

Wilders provocó estos nuevos comicios cuando su partido abandonó en junio la coalición de gobierno por diferencias con los otros tres partidos sobre la política de asilo.

Los partidos tradicionales han descartado volver a asociarse con él por considerarlo poco fiable.

El fragmentado sistema político neerlandés implica que ningún partido puede alcanzar los 76 escaños necesarios para gobernar en solitario, por lo que se deben buscar consensos y formar coaliciones.

"El futuro de nuestra nación está en juego", había declarado Wilders a la AFP en una entrevista previa a las elecciones.

"Como en toda Europa, la gente está harta de la inmigración masiva, del cambio cultural y de la llegada de personas que realmente no pertenecen culturalmente a este lugar", afirmó Wilders, conocido como el "Trump neerlandés".

En el continente, partidos similares al de Wilders encabezan las encuestas en Francia, Alemania y Reino Unido.

Países Bajos es la quinta mayor economía de la Unión Europea.

Negociaciones

La campaña electoral, empañada por la violencia y la desinformación, se centró principalmente en temas migratorios y en la crisis inmobiliaria que sacude el país.

"Este es uno de los países más ricos del planeta y, sin embargo, la confianza en sí mismo es muy baja", declaró Frans Timmermans, experimentado exvicepresidente de la Comisión Europea, que encabeza la alianza de izquierda Verde/Laborista, en una entrevista con la AFP.

"Tenemos que recuperar eso porque no hay ningún problema que no podamos resolver", afirmó Timmermans, de 64 años y que también fue exministro de Relaciones Exteriores.

Timmermans renunció a su puesto de jefe de partido tras conocer los resultados.

"Esta noche, dejo mis funciones de jefe de partido. Con el corazón apesadumbrado", declaró en un discurso Timmermans, cuya alianza obtendría 20 escaños.

Genri Bontenbal, líder de los demócratas cristianos del CDA, apostaba por su parte por la estabilidad para ganar los comicios.

"Creo sinceramente que los holandeses no son extremistas en ninguno de los dos bandos", declaró a la AFP.

"La mayoría de los neerlandeses quieren políticas moderadas del centro político", añadió este hombre de 42 años, que no ha volado en avión privado desde 2006 por motivos climáticos.

Lo que es seguro es que las negociaciones para formar una coalición llevarán meses. El último gobierno tardó 223 días en formarse.

