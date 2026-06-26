Por la enviada especial de RFI a Anapa

"¿Llegaron sin problemas?": al llegar a la región de Krasnodar, la pregunta se repite sin cesar. Es lógico, ya que los aeropuertos de la costa están cerrados desde el inicio de la guerra, y los del interior han sufrido numerosas interrupciones, suspensiones y cancelaciones de vuelos durante horas en los últimos meses, lo que ha puesto a prueba los nervios de los pasajeros. Los ataques con drones procedentes de Ucrania han afectado su funcionamiento.

En cuanto uno se acerca al norte del mar Negro y a las costas de Crimea, cada vez más estaciones de servicio se ven abarrotadas: decenas, incluso un centenar de conductores de vehículos matriculados en Crimea esperan allí, todos buscando llenar el tanque. La magnitud de la crisis de combustible en la península se ve a simple vista.

Al ser entrevistados alrededor de las 11:30 de la mañana, los crimeos, visiblemente agotados y tensos, afirmaban así el miércoles: "Realmente no estamos contentos con todo lo que está pasando, y estamos agotados. Llevamos aquí desde las cuatro de la mañana y, como ven, todavía no hemos podido llenar el tanque. Cuando llegamos a esta estación de servicio, los camiones cisterna estaban reponiendo las reservas de combustible, y cuando eso pasa, obviamente se suspende la venta. Por eso la fila es tan larga".

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Las estaciones de servicio ubicadas justo a la entrada y a la salida del puente de Kerch han limitado las ventas a 30 litros, y las cajeras anotan los números de matrícula de los vehículos atendidos. El objetivo: evitar que los conductores vuelvan a ponerse en la fila de espera justo después de haber sido atendidos por primera vez.

En la región, por lo tanto, hay una carrera por recorrer todas las estaciones de servicio. En total, para algunos, el viaje de ida y vuelta para llenar el tanque lleva 24 horas, y hay que hacerlo dos veces por semana. Según un habitante del norte de la península, está prohibido transportar más de 100 litros en bidones al cruzar el puente, y la espera para los controles es de tres horas.

Según otros testimonios, hay especuladores que, a pesar de todo, venden gasolina en Crimea a 300 rublos el litro, es decir, poco más de cuatro veces el precio promedio en Rusia. En esta región, al igual que en otras partes del país, las palabras clave más buscadas en Internet en los últimos días son: "cómo extraer gasolina de un tanque".

La seguridad en Crimea se deteriora

A excepción de unos pocos ultralegitimistas y partidarios del gobierno que han mantenido su semana de vacaciones en familia y circulan con bidones de gasolina en la cajuela, casi nadie entra ya a Crimea, salvo sus habitantes.

Según testimonios recopilados por RFI, los ataques contra Sebastopol han sido muy numerosos en los últimos días, y fue en esta ciudad donde se reportaron los primeros cortes de luz a principios de semana. El jueves 25 de junio se supo que estos cortes se generalizarían en toda la península. Desde hace ya una semana, está prohibido circular allí después de las 20.00 en bicicleta eléctrica, scooter o ciclomotor, con el argumento de que su ruido es similar al de los drones.

A la salida del puente de Kerch —una infraestructura bajo vigilancia y protección reforzada—, en el lado ruso, hace dos días aún se veían cada dos horas autobuses con niños y adolescentes: las autoridades anunciaron la evacuación de todos los campamentos de verano de la península.

Crimea se enfrenta a vías de abastecimiento escasas y, en ocasiones, peligrosas

Este puente sigue siendo la ruta más transitada. Otras conexiones están ahora fuera de servicio, y no se sabe por cuánto tiempo: es el caso de la conexión en ferry entre Kerch (Crimea) y Rusia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. De hecho, el puerto de Kerch quedó inutilizable por los ataques de Kiev en la noche del sábado 20 al domingo 21 de junio. Desde entonces, el tráfico ha quedado totalmente suspendido.

Por el lado ruso, la carretera que conduce al puerto de transbordadores está hoy completamente desierta. Una vía fantasma, donde ya solo se cruzan unos pocos autos, todos de las fuerzas de seguridad, en particular la policía militar.

Existe otra carretera que abastece a Crimea: la ruta que pasa por el norte a través de los territorios anexados en septiembre de 2022, pasando sobre todo por Mariúpol y Melitópol. En el verano de 2023, las autoridades animaban a los rusos a utilizarla para ir de vacaciones. Ahora se ha vuelto muy peligrosa, expuesta a los ataques de drones de Ucrania.

El grave deterioro de la seguridad en esta ruta se deduce de unas simples cifras: las del rápido aumento de la remuneración de los conductores-repartidores que la utilizan. Todavía el mes pasado, por el transporte de una carga básica —material de construcción o alimentos—, un conductor recibía en Rusia un máximo de 80.000 rublos (aproximadamente 1.000 euros al tipo de cambio actual). Hoy en día, se le puede ofrecer hasta 400.000 rublos, es decir, cinco veces más, y, aun así, son muchos los que rechazan ese salario.

La misma curva exponencial de remuneración se observa en el transporte de combustible, ya que, al tratarse de una carga de riesgo, los precios son mucho más elevados. En mayo pasado, este trayecto se pagaba entre 120 y 180.000 rublos. Hoy en día asciende a 800.000 rublos, es decir, 10.000 euros.

Incluso en una región prorrusa, "la gente no está contenta con lo que está pasando"

Algunos de los rusos que no cancelaron sus vacaciones en Crimea se dirigieron, de todos modos, hasta Anapa, a unas dos horas en auto de la península. Con sus famosos viñedos en el interior y sus playas, hasta entonces muy frecuentadas por familias de clase media a pesar del derrame de petróleo de finales de 2024, la temporada vacacional, sin embargo, ha comenzado mal: una afluencia reducida a un tercio, según un observador local, y habitaciones de hotel a la mitad de precio.

Esto ocurre en una región muy legitimista: "Aquí la gente es muy patriota", explica una habitante. "Por lo general, siempre están de acuerdo con todas las decisiones que toma el gobierno del país. Pero si lo que está pasando ahora es solo el comienzo, si la situación sigue empeorando, eso, por supuesto, generará reacciones. La gente ya no está contenta con lo que está pasando. Pero me parece que, para la mayoría de ellos, solo cuando se ven afectados directamente, en su propio entorno, es que reaccionan, o incluso se enojan". Antes de agregar: "Quizás los ucranianos hacen esto para llevar a nuestros líderes a la mesa de negociaciones".

El martes pasado, en un discurso solemne en la Sala de San Jorge del Kremlin, ante los jóvenes graduados de las academias militares, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó: "Ucrania ataca las infraestructuras civiles rusas para desestabilizar a la sociedad y sembrar dudas sobre las capacidades de las fuerzas armadas rusas". Antes de reafirmar, como siempre, su confianza en el resultado de su "operación especial". El jefe de Estado ruso señaló, en particular, que la ciudad de Kostantínovka, en la región de Donetsk, estaba a punto de pasar totalmente bajo el control de su ejército.

Acumulación de tensiones

Sin embargo, hay quienes en Anapa no se preocupan. "No tengo miedo de salir a pasear, de nadar en el mar, de vivir mi vida cotidiana, y mis seres queridos tampoco", afirma otra habitante. "No sentimos ningún miedo, todos vivimos con calma y tranquilidad. Pero me cuesta entender por qué y cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Muchos de nuestros hombres han muerto. ¿Por qué no podemos dar una respuesta? ¿Por qué está pasando todo esto? Si Vladimir Putin hubiera venido a nuestra región, le habríamos preguntado cuándo terminará todo esto de una vez por todas. Ve al cementerio, ya verás: da miedo. Esos rostros en las tumbas, hay tantos, es aterrador".

Esta vecina, partidaria de Moscú, afirma que el jefe de Estado ruso sigue contando, pase lo que pase, con el apoyo de la mayoría de la población.

Un recorrido por uno de los cementerios de Anapa confirma el elevado número de muertos de la región en la guerra de Ucrania. Las banderas sobre las tumbas recientes, coronadas por tierra aún recién removida, ondean al viento. En las tumbas de años anteriores, las mismas fotos oficiales de los soldados fallecidos, con uniforme de gala y la mirada fija hacia la cámara.

A la entrada del recinto, una advertencia en letras mayúsculas: "TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS SON FILMADAS Y GRABADAS".

En Ekaterimburgo, y es la primera vez que ocurre, dos mujeres fueron detenidas en los pasillos de un cementerio, cerca de las tumbas de soldados, con unos días de diferencia entre una y otra. La segunda, este jueves 25 de junio. Ambas fueron acusadas de recopilar y enviar esta información a Ucrania. Según un canal de Telegram local, supuestamente vinculado a las fuerzas de seguridad, corren el riesgo de ser acusadas de traición. La pena de prisión que les podría imponer podría superar los dos dígitos.

En un cementerio de Anapa, a orillas del mar Negro, numerosas banderas rusas rinden homenaje a los soldados fallecidos en Ucrania.

Desde hace unos días, circula en Rusia la hipótesis de un aplazamiento de las elecciones de septiembre a la Duma, las primeras desde el inicio de la guerra en Ucrania. Varios medios rusos en el exilio afirman que algunos miembros de los "silovikis" (es decir, las estructuras de fuerza en Rusia, en particular el ejército y los servicios de inteligencia) habrían intentado convencer al jefe de Estado ruso de aplazarlas por razones de seguridad.

Hasta el momento, esta hipótesis se considera poco creíble: entre otras razones, la celebración de unas elecciones es, para las altas esferas del poder, un poderoso instrumento de legitimación.

Pero el simple hecho de que esta hipótesis circule, junto con el enésimo resurgimiento de un rumor sobre una nueva movilización, es un símbolo: las tensiones, las incertidumbres y las amenazas se acumulan. Y el verano apenas está comenzando.

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