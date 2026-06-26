Por medio de su secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos aseguró que es "inaceptable" que Irán pretenda imponer tarifas al tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz, en el que una operación de evacuación organizada por la Organización Marítima Internacional ha sido pausada tras un ataque contra un buque en el golfo de Omán.

Desde Baréin, donde asiste a una reunión de sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, Rubio insistió en que se trata de "un paso marítimo natural" y que "ningún país puede imponer tarifas al tránsito en pasos internacionales".

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán ha utilizado el bloqueo a este estrecho, por el que circula una quinta parte del tránsito del comercio mundial, como una medida de presión en las negociaciones con Washington.

Sobre el acuerdo que se negocia con Irán, Marco Rubio dijo: "Queremos un acuerdo, pero no a cualquier precio. Queremos un acuerdo bueno y verdadero que se cumpla y se implemente", y que aceptar las exigencias iraníes actuales causaría "un caos" en el mundo. Además, añadió que "el objetivo" claro es que Irán no desarrolle armas nucleares.

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Evacuación pausada del estrecho de Ormuz

El plan de la Organización Marítima Internacional para evacuar los 600 buques bloqueados en el estrecho de Ormuz sufrió un importante revés, hasta el punto de que la agencia de la ONU responsable de la seguridad marítima tuvo que suspenderlo luego de que una embarcación fuese atacada con un proyectil.

El barco transitaba fuera del dispositivo de la OMI y fue impactada en el golfo de Omán tras cruzar el estrecho, lo que provocó que la OMI parase el protocolo activado hace dos días para poder dar salida a los buques. Oficialmente, el origen del proyectil es desconocido.

El incidente se produjo tras más de una semana de relativa calma en este estrecho después de que Teherán y Washington levantaran bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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