De nuestra enviada especial, Ana María Ospina

Ecuador empezó perdiendo con un gol de Leroy Sané en el minuto 2, pero siete minutos después revivía gracias a un tanto de Nilson Angulo. En el minuto 78, Gonzalo Plata marcó el gol de la victoria.

"Es el tipo de partido que si al primer minuto no podemos hacer gol, hay que sufrir hasta el último minuto y es lo que hicimos ahora. Sufrimos hasta el último partido y gracias a Dios se nos dio", explicaba uno de los aficionados ecuatorianos tras el encuentro.

De los 80.000 espectadores presentes en el estadio de Nueva Jersey, la mayoría eran ecuatorianos que saltaron, bailaron y lloraron al pitazo final. Por primera vez, su selección vencía a una selección europea en cinco participaciones mundialistas que llevan.

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Al mismo tiempo, Costa de Marfil vencía 2-0 Curazao para quedarse con el segundo lugar de ese grupo, el grupo E, pero Ecuador podría clasificarse entre los mejores terceros de la competencia, aunque hay que esperar que se jueguen todos los encuentros de aquí hasta el domingo para saber si clasifican y contra quién jugarían en los dieciseisavos.

De momento, la Tricolor sigue viva y eso es lo que en este momento están celebrando todos los ecuatorianos.

La historia está hecha para cambiarla

"La vida es eso también, ¿no? Saber sufrir, saber también tener templanza, tener fe, tener confianza un poco. Lo que veníamos hablando nosotros: siempre en la adversidad hemos mostrado mucha calma, mucha cautela, porque había argumentos, porque había un funcionamiento", dijo en la rueda de prensa posterior el director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece.

"Yo lo que quiero es que no nos invada ni el miedo ni el temor, ni la angustia antes de tiempo para ver si podemos sostener la fe en la adversidad y podemos creer que la historia está hecha para cambiarla", agregó el seleccionador, muy cuestionado tras los dos primeros partidos de su combinado en la cita mundialista.

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