Por Ivonne Sánchez

La peruana Fiorella Herrera es una defensora del medio ambiente. Fundadora de la asociación We Can Be Heroes, esta bióloga marina de formación dirige la ONG desde hace 10 años y a la fecha ha puesto en marcha 72 proyectos socioambientales en comunidades indígenas del Perú.

También ha formado a más de 2,600 jóvenes en materia de conservación, justicia climática y liderazgo

Muchos de los proyectos tienen que ver con la costa y sierra peruana, pero el proyecto mayor es el que lleva a cabo en la Amazonía peruana, llamado "Salva tu Selva", que busca salvar 25 mil hectáreas de bosque primario del Río Napo.

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Por sus acciones, Fiorella Herrera ha ganado varios premios. Esta vez, ha sido seleccionada para el programa Re.Generation Future Leaders Program, de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. El programa que dura un año, apoya a una decena de futuros líderes del medio ambiente del mundo.

Los diez futuros líderes de la promoción Re.Generation con el príncipe Alberto II de Mónaco, mayo, 2026, Mónaco.

En mayo, la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. acogió en la ciudad mediterránea a los diez "futuros líderes" en un programa intensivo que combina técnicas de liderazgo, formación en comunicación, tutoría, clases magistrales y experiencias inmersivas.

La promoción de Re.Generation 2026-2027: Aman KC (Nepal), Amber Carter (Reino Unido), Ge Yu (China), Grace Cordsen (Estados Unidos), Flora Artzner (Francia), Thamires Pontes (Brasil), Fiorella Herrera (Perú), Joseph Nguthiru (Kenya), Garvita Gulhati (India) y Dayana Blanco (Bolivia).

Otra de las galardonadas es la boliviana Dayana Blanco, por sus acciones en el lago Uru Uru de Bolivia. RFI también la entrevistó sobre qué acciones lleva en este lago para salvarlo, gracias a las totoras, una planta endémica.

Leer tambiénDayana Blanco y su colectivo Uru Uru Team resucitan al lago Uru Uru en Bolivia gracias a las totoras

Re.Generation Future Leaders Program

Desde su creación, el programa Re.Generation Future Leaders Program ha permitido a sus miembros participar en grandes plataformas mundiales como las COP, la Climate Week, One Young World, ChangeNOW o las conferencias TEDx, lo que ha dado lugar a más de 100 intervenciones en más de 30 destinos.

Escuche la entrevista con Fiorella Herrera aquí:

Asimismo la iniciativa Re.Generation ayuda a estructurar una comunidad internacional de líderes emergentes, fomentando la colaboración, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de nuevas soluciones medioambientales.

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