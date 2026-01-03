Con AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro y su esposa serán trasladados a Nueva York y enfrentarán cargos federales tras la operación que describió como un impecable "show televisivo".

Rusia e Irán, países que mantienen vínculos históricos con el régimen de Maduro, se apresuraron a condenar la operación, pero su preocupación también fue compartida por los aliados de Washington, entre ellos Francia y la Unión Europea.

A continuación, algunas de las principales reacciones.

China

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino condenó el ataque como una amenaza para "la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe" y denunció el "comportamiento hegemónico" de Estados Unidos.

Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro "sobrepasan una línea inaceptable". Pidió a la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, "responder de forma vigorosa"

Rusia

El ministerio de Relaciones Exteriores ruso pidió "firmemente" a Estados Unidos "que reconsideren su postura y liberen" a Maduro y a su esposa.

México

La cancillería mexicana en un comunicado condenó "enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" contra Venezuela.

Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de "inmediato".

Chile

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado "a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta" a Venezuela.

"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo", dijo.

Cuba

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América.

ONU

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el "respeto del derecho internacional", según un portavoz.

Irán

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo y fue bombardeada por Trump el año pasado, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

Unión Europea

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió "contención" y respeto al derecho internacional luego de conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

España

La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el "pueblo venezolano" solo puede "alegrarse" del fin de la "dictadura Maduro" y reclamó una "transición pacífica".

Italia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estimó "legítima la intervención defensiva" de Estados Unidos en Venezuela. Aunque consideró que "la acción militar externa no es la vía para poner fin a los regímenes totalitarios", según un comunicado.

Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que todos los países deben "respetar el derecho internacional" y añadió que el Reino Unido no participó en modo alguno en esta operación. También dijo que su país “no derramará lágrimas” tras la caída de Maduro.

Argentina

La operación de Estados Unidos "significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones (…) Y eso no solo es bueno para Venezuela sino que es bueno para la región", dijo el presidente argentino Javier Milei a noticias LN+.

Senadores demócratas

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene "intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra".

"Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida", criticó.

Por su parte el senador Rubén Gallego, manifestó que se trata de una acción "ilegal": "No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela".

