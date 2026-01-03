Nicolás Maduro y su esposa "se dirigen a Nueva York", según el presidente estadounidense, Donald Trump, que habló con la cadena de noticias Fox News tras haber anunciado en sus redes haber "capturado y sacado" de Venezuela a Maduro, quien está acusado por Washington de ser el líder del denominado cartel de Los Soles.

"Se dirigen a Nueva York, fueron acusados en Nueva York. Primero los llevan a un barco y luego se dirigirán a Nueva York en helicóptero. Fue un buen vuelo, estoy seguro de que lo disfrutaron, pero han matado a mucha gente. Recuerden eso. Han matado a mucha gente, incluso a estadounidenses, incluso a gente de su propio país. Es una persona muy viciosa", explicaba Trump al periodista de la cadena estadounidense.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que le dio varias salidas a Maduro en el pasado: "Básicamente, le dije: 'Tienes que rendirte. Tienes que entregarte'. Eso estuvo cerca, pero al final, realmente no. Tuvimos que hacer algo mucho más quirúrgico, mucho más poderoso. Esto fue mucho más poderoso que cualquier cosa que pudiéramos haber hecho. Esto es asombroso. Y aprendimos mucho al entrar, aprendimos muchas cosas".

"Son los soldados más altamente entrenados del mundo. No hay nadie que tenga su talento, porque es talento", explicó Trump sobre la operación. "No es solo valentía. Tienen que ser valientes, pero es talento. Nadie tiene talento como el nuestro, y nadie tiene el equipo que nosotros tenemos. Todo fue milimétrico".

Trump justificó la operación dentro de la lucha de su administración contra el narcotráfico desde Latinoamérica: "Lo que estamos haciendo es salvar vidas, porque el tráfico de drogas es tan malo, se ha salido tanto de control. Cuando lo miras, cuando piensas que el 97% de las drogas que entraban por mar, por océano, por vía fluvial, ha bajado un 97%, casi no queda nada. No ves barcos, no ves a nadie. Ves muy pocos barcos entrando cargados con cientos de bolsas de fentanilo, cocaína y todo lo demás que puedas imaginar. Prácticamente se ha detenido y lo detendremos en tierra. Y esto fue una de las cosas que hicimos para detenerlo. Y luego tuvimos que hacer esto para detenerlo en tierra".

Nadie lo retomará donde Maduro lo dejó

En cuanto al futuro del país, el presidente estadounidense declaró que "vamos a estar muy involucrados. Queremos llevar libertad al pueblo", además de asegurar que no permitiría que nadie "retomara donde él lo dejó".

Cuestionado sobre cómo ve el futuro de aquellos cercanos a Maduro, Trump aseguró: "El futuro es realmente malo para ellos. Hay un factor de conversión. Diría que la mayoría de ellos se han convertido. Él ha tenido muy poca lealtad. Hay banderas estadounidenses siendo ondeadas en las calles. Creo que tiene muy poco apoyo. Era un dictador al que la gente odiaba, así que no creo que vayamos a ver mucho de eso".

Respecto a si apoyará a María Corina Machado para que tome el control y dirija el país, el presidente declaró: "Tendremos que verlo ahora mismo. Tienen un vicepresidente, como sabes. No sé qué tipo de elección fue esa, pero la elección de Maduro fue una vergüenza. Fue una elección amañada y la gente no lo quiere. Tiene muy poca lealtad, si es que tiene alguna. Era un dictador. Era un tipo duro, y gobernó con dureza. Y la gente no puede creer que hayan tenido tanta suerte".

