Sabemos que hay una denuncia por parte tanto de Vladimir Padrino como la de la vicepresidenta Delcy Rodríguez de que hubo efectivamente heridos y muertos. Ninguno de los dos confirmó cifras o dio mayor detalle al respecto. Delcy Rodríguez fue un poco más allá en la información. Dijo que esto había ocurrido en tres lugares distintos, en Caracas, en el estado Miranda y en el estado Aragua. Todos al centro del país.

Lo que se está viendo en este momento es la reacción organizada del chavismo. Hemos visto no solamente a Delcy Rodríguez en un mensaje telefónico a través de los medios del Estado exigiendo fe de vida de Nicolás Maduro a Donald Trump, sino también lo mismo por parte del ministro de interior Diosdado Cabello y del fiscal general Tarek William Saab. Y, además, el oficialismo ya comienza a organizarse para movilizar a sus simpatizantes hasta las principales plazas de las ciudades acá en Venezuela para exigir que Nicolás Maduro sea liberado de lo que comienzan a calificar como un secuestro por parte de Estados Unidos.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en X que Maduro y su esposa "pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses". Por ahora no se sabe con exactitud dónde está Maduro, solo la información que dio Estados Unidos, Donald Trump particularmente, y la ratificación que luego hicieron funcionarios venezolanos de que Maduro está en paradero desconocido. No está claro cuál es el camino constitucional que se debería seguir.

¿Y ahora?

En teoría, la ausencia absoluta de quien ocupa la presidencia debe ser suplida por la vicepresidencia de la república, en este caso a manos de Delcy Rodríguez, para convocar a una nueva elección. Pero eso no considera un caso como este, donde la ausencia de un mandatario ocurre por intervención de otro país. Además, que hay una discusión pendiente sobre la legitimidad de Nicolás Maduro y la figura de Edmundo González, que las pruebas documentadas por el centro Carter y por la oposición venezolana, dieron como ganador de las elecciones de 2024 y deslegitimando el mandato de Nicolás Maduro de alguna manera.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entonces, lo que está también en la discusión en este momento, cuando Venezuela comienza a despertarse, ¿cuáles son los caminos para tratar de institucionalizar esto? Todavía no se ha visto ninguna reacción por parte del presidente del Parlamento venezolano, que es el tercero en la línea de sucesión, que es Jorge Rodríguez, el hermano de la vicepresidenta Delcy. Y se va dando la información de que Delcy Rodríguez estaría en este momento en Moscú y no en Caracas. Por lo tanto, complicando un poco más el escenario de una eventual transición dentro del mismo movimiento del chavismo, ante lo que también ha sido el silencio de las fuerzas opositoras, particularmente María Corina Machado y de la propio Edmundo González, que por ahora no han reaccionado a ninguno de los eventos durante la mañana de hoy.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más