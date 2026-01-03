La operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro contraviene el principio de no uso de la fuerza en el que se basa el derecho internacional, declaró el sábado el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

“Al confiscar el poder al pueblo venezolano y privarlo de sus libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha atentado gravemente contra su dignidad y su derecho a la autodeterminación. Francia se ha comprometido de manera constante, en particular mediante sus acciones de mediación, a favor del respeto de la soberanía del pueblo venezolano, cuya voz debe prevalecer”, indica el comunicado.

Sin embargo, agrega la declaración: “La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro contraviene el principio de no uso de la fuerza en el que se basa el derecho internacional. Francia recuerda que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que los pueblos soberanos son los únicos que deciden su futuro”.

“La multiplicación de las violaciones de este principio por parte de naciones investidas de la responsabilidad principal de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendrá graves consecuencias para la seguridad mundial, que no perdonarán a nadie. La historia le ha enseñado a Francia a prepararse para ello, pero no puede resignarse. Reitera su adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, que debe seguir guiando la acción internacional de los Estados, siempre y en todas partes”.

"Odioso secuestro"

El resto de la clase política francesa también se mostró contraria a la iniciativa estadounidense. Para el líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon se trató de un “odioso secuestro”.

“Los Estados Unidos de Trump se apoderan del petróleo de Venezuela violando su soberanía con una intervención militar de otra época y el odioso secuestro del presidente Maduro y su esposa», denunció en la red social X el insumiso Jean-Luc Mélenchon.

Donald Trump acusa al presidente Maduro de estar al frente de una vasta red de narcotráfico, lo que este niega, y reprocha a Estados Unidos querer derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.

Jean-Luc Mélenchon consideró que el narcotráfico era un “pretexto” utilizado para justificar el ataque.

En la otra punta de espectro político, la líder del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, consideró que hay “mil razones para condenar el régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario”, pero que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”.

“Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar mañana nuestra propia servidumbre”.

