La intervención militar estadounidense en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro no es solo una demostración de fuerza brutal para someter el gobierno de un país aliado de China, Rusia e Irán.

Los motivos son también económicos: las refinerías de Estados Unidos fueron diseñadas especialmente para refinar el crudo pesado venezolano y los más de 3 mil millones de barriles del subsuelo venezolano, las mayores reservas de crudo del mundo despiertan el apetito de las empresas petroleras estadounidenses.

Marco Rubio, que dirige la política exterior estadounidense indicó que; por el momento, Estados Unidos continuará aplicando la cuarentena petrolera alrededor de Venezuela y que usaría ese cerco marítimo para impulsar cambios de política en Venezuela. Pero a mediano plazo, las inmensas reservas venezolanas sí podrían suscitar el interés de las compañías estadounidenses analiza el experto en temas petroleros de la Universidad de Texas, Jorge Piñón.

RFI: Hoy en día, el precio del barril ha bajado y Estados Unidos ya es un gran productor de petróleo. ¿Qué interés tendrían las empresas petroleras en buscar nuevas fuentes de suministros de petróleo crudo?

Jorge Piñón: En nuestra industria [petrolera], el horizonte estratégico que se analiza es un horizonte de por lo menos diez años. Las grandes empresas petroleras no están viendo cuál es el balance entre la oferta y demanda de petróleo hoy o el próximo mes.

Ellas ya están mirando qué va a pasar de aquí a 5 a 10 años. El petróleo no se va a acabar, el petróleo continuará siendo la mayor fuente de energía en el mundo. Siempre nos olvidamos de que el 25% del petróleo se utiliza para la producción de plásticos, por ejemplo, y de petroquímicos. Cuando pensamos en petróleo, siempre pensamos en gasolina o en diésel, pero tenemos que reconocer que también el segundo mayor uso del petróleo crudo, por ejemplo, de la nafta que se produce del petróleo, son los petroquímicos.

Recuerda también que las segundas reservas petroleras más grandes del mundo están en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico, un tanquero que salga de Venezuela y llegue a Houston toma nada más que 5 días.

Los petróleos crudos del del Golfo Pérsico también son crudos pesados, pero Venezuela tiene la ventaja también de estar solamente a 5 días de tránsito comparado con un mes, que es lo que tomaría un tanquero venir del Golfo Pérsico.

RFI: ¿Qué tan rápido podrían volver las empresas estadounidenses a extraer masivamente petróleo venezolano como solían hacerlo antes del chavismo?

Jorge Piñón Todas las compañías estadounidenses, incluyendo Chevron, que todavía está operando en Venezuela, tienen que ahora que ver cuál es la nueva oferta del gobierno venezolano o de un futuro gobierno venezolano.

Una empresa petrolera no va a entrar ahora en Venezuela. El riesgo es alto. Ellos no van a tomar esa decisión hasta que estén seguros de que las reglas del juego están seguras.

Y si antes había que invertir miles de millones, ahora hay que invertir mucho más porque estamos hablando de la total reconstrucción. Son 3000 pozos petroleros y más de 600 km de oleoductos que llevan 5 o 10 años sin ningún mantenimiento operacional para reconstruir o recapitalizar lo que era ese sistema petrolero.

Va a tomar mucho dinero y va a tomar tiempo. Nosotros estimamos que estamos viendo un horizonte de 3 a 5 años para que por lo menos Venezuela pueda volver a estar cerca de su 3 millones de barriles de producción máxima del año 1998, de menos de 1 millón que está produciendo hoy en día.

RFI: ¿Qué pasará con los contratos petroleros que PVSA firmó con China y con los envíos de petróleo a Cuba?

Jorge Piñón: Esa negociación es la que en realidad va a estar más en manos de los Estados Unidos que con Caracas. Yo creo que es un comodín que este gobierno va a usar para negociar con China.

Cuba es diferente porque puede pasar la teoría del dominó de que caiga Cuba junto con Caracas, si es que Venezuela suspende el envío de los 35.000 barriles al día que ha estado enviando recientemente a La Habana.

El problema de los Estados Unidos es que ya tienen una caja de Pandora en las manos.

No pueden ahora de pronto manejar también a una Cuba que está solamente a 90 millas de la Florida. El impacto económico y social y político que un cambio de régimen en Cuba pueda tener impacta a los Estados Unidos más que un cambio en Caracas. Y como vimos, el cambio en Caracas fue nada más de personalidades. No ha habido cambio de régimen. La nomenclatura chavista todavía está en el poder.

Así que, ¿cómo sería ese cambio en Cuba? Una pregunta extremadamente complicada.

